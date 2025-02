Usa l'AI per un brainstorming creativo davvero efficace

Se si ha un blocco creativo, da cui sembra impossibile uscire, è possibile fare affidamento su un brainstorming creativo. Non sempre però questo si rivela un rimedio efficace, soprattutto se si ha poca esperienza e si appartiene a quella fetta di persone per cui le tecniche di brainstorming non offrono alcun risultato concreto.

Ecco allora che in aiuto arriva l'AI, complice anche l'esplosione di questi ultimi mesi e i passi in avanti clamorosi fatti dall'intelligenza artificiale di recente. A questo proposito segnaliamo Notion AI, il tool di intelligenza artificiale generativa della piattaforma Notion, la quale mette a disposizione di chiunque un workspace ricco di funzionalità per freelance e team di lavoro.

Puoi provare Notion e le sue molteplici funzioni per la produttività gratis iscrivendoti all'account Free. Per sperimentare invece il tool Notion AI è sufficiente aggiungere 7,50 euro.

Usare l'AI per un brainstorming creativo efficace

Il supporto di Notion AI può essere d'aiuto nel trovare nuove idee per un progetto aziendale, una strategia da seguire o un contenuto originale. Grazie al suo utilizzo, infatti, è possibile ottenere idee creative per campagne di marketing, articoli, prodotti o iniziative aziendali.

Può inoltre essere di aiuto nel superare quella fase nota come blocco creativo, quando si rimane all'improvviso a corto di idee, con suggerimenti utili su nuovi approcci da prendere in considerazione. Si possono anche creare liste di concetti o eventuali titoli, con un risparmio notevole rispetto a quanto si abituati normalmente.

Insomma, Notion AI si conferma uno strumento ideale per i creatori di contenuti, imprenditori e team di lavoro in un'azienda. Grazie al suo utilizzo, infatti, è possibile dare vita a un brainstorming creativo realmente efficace, in grado di stimolare fin da subito la creatività di ciascun dipendente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.