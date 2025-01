Truffa online Facebook: attacco phishing contro account aziendali

Una nuova minaccia informatica sta prendendo di mira gli account aziendali su Facebook, utilizzando email ingannevoli che si spacciano per comunicazioni ufficiali di Meta for Business. I criminali informatici hanno messo a punto una tecnica di phishing sofisticata, progettata per sottrarre le credenziali di accesso delle aziende.

La truffa si basa sull’invio di email che sembrano autentiche, con richieste urgenti di verificare dati o risolvere presunti problemi tecnici. Queste email includono link che conducono a una chat su Facebook Messenger, dove un falso account di supporto fornisce ulteriori istruzioni. I truffatori utilizzano messaggi rassicuranti per indurre le vittime a condividere informazioni sensibili, come le credenziali di accesso all’account aziendale.

Questa truffa è particolarmente pericolosa per la sua capacità di simulare perfettamente le comunicazioni ufficiali, utilizzando un linguaggio tecnico e uno stile credibile. Inoltre, gli attacchi sono mirati a specifiche aziende, con informazioni raccolte online dai truffatori. Le conseguenze di un attacco riuscito possono essere gravi, poiché la perdita di accesso a un account aziendale compromette l’immagine dell’azienda e può interrompere attività fondamentali.

Come proteggersi da questa nuova minaccia

Proteggersi da queste minacce richiede particolare attenzione e l’adozione di misure preventive. È essenziale verificare con attenzione l’autenticità delle email ricevute, controllando sempre l’indirizzo del mittente.

È altrettanto importante evitare di cliccare su link sospetti o di inserire credenziali su siti non verificati. L’attivazione dell’autenticazione a due fattori rappresenta un ulteriore livello di sicurezza, rendendo molto più difficile l’accesso non autorizzato. Inoltre, un antivirus aggiornato può contribuire a rilevare eventuali minacce.

La crescente complessità di queste truffe rende fondamentale rimanere costantemente informati sulle tecniche utilizzate dai criminali. In caso di dubbio, è sempre consigliabile contattare direttamente l’assistenza clienti di Facebook per verificare l’autenticità delle comunicazioni ricevute. Solo con un approccio attento e consapevole è possibile evitare di cadere vittima di questi attacchi.