TP-Link Tapo P105 (2-pack): le prese intelligenti per casa in OFFERTA a SOLI 20,99 Euro

Con la tecnologia che avanza, era solo questione di tempo prima che anche le nostre case si adattassero al nostro ritmo di vita, e perché no, anche alle nostre comodità. Sono molti i prodotti atti a facilitarci la vita e/o a renderla meno pericolosa in tal senso. TP-Link, che conoscerete sicuramente, è una delle aziende che si è dedicata a questo tipo di prodotti Smart per la casa, e oltre alla connettività di router e quant'altro, ci ha offerto anche le prese intelligenti della linea Tapo, come le P105 da oggi in offerta su Amazon.

Se volete effettuare un upgrade in casa vostra, sappiate che da oggi infatti il pack da 2 prese intelligenti TP-Link Tapo P105 è in offerta su Amazon a soli 20,99€, con uno sconto del 16% e un risparmio per voi di circa 4,00€.

TP-Link Tapo P105: la presa intelligente in casa

Si tratta di mini prese smart dotate di supporto Wi-Fi 2.4GHz, che permetterà di gestire accensione e spegnimento dei vostri elettrodomestici in qualsiasi momento: davvero niente male. Che dispositivo smart sarebbe senza un'app? Ed ecco che entra in gioco la comoda App Tapo per dispositivi Android e iOS, che permette di gestire la presa da remoto ovunque vi troviate, e non serve nessun hub aggiuntivo.

E inoltre ancora con la TP-Link Tapo P105 potrete creare la vostra routine di accensione e spegnimento degli elettrodomestici, creare countdown e così via. Inoltre è compatibile con gli assistenti virtuali Amazon Alexa e Google Assistant, per un controllo vocale rapido.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.