TP-Link RE700X migliora la connessione Wi-Fi di casa vostra ad un prezzo speciale su Amazon

Il TP-Link RE700X è una scelta eccellente per chi desidera migliorare le prestazioni della propria rete Wi-Fi domestica. Si tratta di un ripetitore Wi-Fi 6 che crea una seconda rete per comunicare con il router attuale. Questo dispositivo può fornire un segnale Wi-Fi forte in aree in cui una connessione diretta al router sarebbe troppo lenta o intermittente. Acquistalo su Amazon a soli 69,99€ invece di 99,99€.

Una delle qualità di questo extender sono le sue prestazioni. Funziona su entrambe le bande da 2,4 GHz e 5 GHz e fornisce velocità e copertura eccezionali. Nei test, il RE700X ha ottenuto velocità e copertura Wi-Fi eccellenti, giustificando il suo prezzo elevato. È più che adatto per attività online come il lavoro o lo streaming di film, e rappresenta un metodo semplice e veloce per migliorare il segnale Wi-Fi inadeguato della casa.

Il connettore Ethernet e il pulsante WPS dell'extender si trovano entrambi sul lato destro dell'alloggiamento, il che può risultare scomodo a seconda di dove si installa il dispositivo. Le enormi dimensioni dell'estensione potrebbero allontanare alcune persone. Avere delle alternative, tuttavia, è una buona cosa. Utilizzando la connessione Ethernet, è possibile collegare un dispositivo cablato, come una stampante o un set-top box, e il WPS consente un rapido accoppiamento dispositivo-rete estesa.

Se si possiede già un router TP-Link, è sufficiente utilizzare la semplice interfaccia amministrativa basata sul Web del router per passare l'extender alla modalità OneMesh. Quando questa opzione è attivata, l'extender riceve le informazioni di configurazione direttamente dal router e i client wireless si collegano alla rete con la maggiore potenza del segnale. L'RE700X è alimentato da una connessione diretta alla presa a muro, il che elimina la necessità di appendere cavi, ma pone altri problemi. Per compensare la mancanza di spazio, non c'è una connessione passante sulla parte anteriore e la larghezza dell'estensione vi impedirà quasi certamente di inserire qualcosa in una presa adiacente.

Nel complesso, il TP-Link RE700X è un'ottima scelta per chiunque voglia migliorare le prestazioni e la copertura della propria rete Wi-Fi. È un po' costoso, ma i risultati ne valgono la pena. È facile da configurare e la porta Ethernet e il pulsante WPS forniscono opzioni. Sebbene le dimensioni elevate dell'extender e la mancanza di un connettore pass-through sulla parte anteriore possano scoraggiare alcuni clienti, si tratta comunque di un'opzione valida per chi vuole potenziare la propria rete Wi-Fi domestica. Approfitta ora dello sconto del 30% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

