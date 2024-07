TinkerUp: un nuovo social network per trovare professionisti

TinkerUp è una nuova piattaforma social lanciata da una startup di Milano, concepita per agevolare l'incontro tra domanda e offerta nel mondo delle libere professioni. Simile a Facebook e LinkedIn, TinkerUp si distingue per il suo approccio social, permettendo ai professionisti di creare profili personali e condividere contenuti come foto dei loro lavori, recensioni dei clienti e promozioni. Questo approccio facilita la costruzione di una reputazione online e l'attrazione di nuovi clienti.

Una delle caratteristiche più innovative di TinkerUp è lo strumento "volantino", che permette ai professionisti di realizzare annunci digitali simili ai tradizionali volantini cartacei. Questo strumento offre un modo moderno e creativo per promuovere i propri servizi. Inoltre, la piattaforma sfrutta l'intelligenza artificiale per perfezionare i risultati di ricerca, suggerendo agli utenti i professionisti con le migliori valutazioni e più vicini alla loro posizione geografica.

Il funzionamento di TinkerUp è semplice ed efficace. I professionisti possono creare un profilo dettagliato, completo di informazioni sulla loro attività, competenze ed esperienza. Possono inoltre pubblicare contenuti come foto, video, annunci e promozioni, visibili sulla loro bacheca personale. Gli utenti, d'altra parte, hanno la possibilità di cercare professionisti in base a parole chiave, competenze, posizione geografica e valutazioni. Un sistema di chat integrato permette una comunicazione diretta e immediata tra utenti e professionisti.

I vantaggi di TinkerUp

TinkerUp si rivolge a un'ampia gamma di professionisti, tra cui elettricisti, idraulici, falegnami, artigiani, personal trainer e consulenti, ma anche a utenti privati che necessitano di servizi professionali per la casa, l'ufficio o altri contesti. I vantaggi per i professionisti includono una maggiore visibilità, la possibilità di trovare nuovi clienti, la costruzione di una solida reputazione online e la gestione delle relazioni con i clienti.

Gli utenti, invece, beneficiano di una ricerca facilitata dei professionisti di cui hanno bisogno, la possibilità di leggere recensioni dei clienti e contattarli direttamente. Attualmente in fase di sviluppo, TinkerUp ha il potenziale per diventare un punto di riferimento per chi cerca e offre servizi di qualità, creando un ponte efficace tra professionisti e clienti.