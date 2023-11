TIM WiFi Power Smart: FIBRA scontata a 24,90€, SOLO ONLINE

WiFi Power Smart è l'offerta di TIM in FIBRA pensata per tutti coloro i quali già possiedono una o più SIM mobili e necessitano anche di una connessione stabile per la loro abitazione.

Il prezzo richiesto è infatti pari a soli 24,90 euro al mese in esclusiva ONLINE senza costi di attivazione solo se richiedete la Fibra entro il 15 Novembre 2023.

TIM WiFi Power Smart: i dettagli

La tariffa, riservata esclusivamente ai già clienti mobili TIM, prevede:

Internet senza limiti con velocità massima raggiungibile in FTTH fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload .

fino a in e in . Chiamate illimitate dal telefono fisso verso qualsiasi gestore mobile e fisso in tutta Italia. Addon gratuito in esclusiva ONLINE.

dal telefono fisso verso qualsiasi gestore mobile e fisso in tutta Italia. Addon gratuito in esclusiva ONLINE. TIM Navigazione Sicura : una sorta di antivirus che ti protegge dalle minacce del web.

: una sorta di che ti protegge dalle minacce del web. Modem TIM HUB+ Executive : un device incluso nel canone con tecnologia Wi-Fi 6 e EasyMesh che ti permette di avere sempre una connessione stabile e veloce in ogni punto della casa. Il modem in questione ha una rata di 10 euro mensili per 24 mesi. Il piano rateale è già incluso nel costo della promozione.

: un device incluso nel canone con tecnologia e che ti permette di avere sempre una connessione stabile e veloce in ogni punto della casa. Il modem in questione ha una rata di 10 euro mensili per 24 mesi. Il piano rateale è già incluso nel costo della promozione. Bonus 6€ al mese valido per clienti Mobili TIM: solo in presenza di una promozione voce e dati dal canone mensile maggiore o uguale a 9,99€.

0 euro di attivazione iniziale, invece di 39,90€ (solo entro il 15 Novembre 2023).

Inoltre, TIM di offre la possibilità di recedere dal contratto in qualsiasi momento anche prima dei 24 mesi. In questo caso, il costo di recesso è pari a 30€ una tantum. Se invece passi ad altro gestore il contributo richiesto è di soli 5€.

Questi costi non vengono richiesti se recedi dopo i 2 anni.

Costi ed altro

Il costo di attivazione è attualmente scontato a 0€, invece di 39,90 euro.

