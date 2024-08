TikTok: vengono introdotte le chat di gruppo in app

TikTok ha annunciato l'introduzione di una nuova funzionalità che permette agli utenti di creare chat di gruppo con un massimo di 32 partecipanti. Questa novità rappresenta un'importante evoluzione per la piattaforma, che fino ad ora si era concentrata principalmente sulla condivisione di video brevi e contenuti virali. Ora, grazie alle chat di gruppo, gli utenti potranno condividere video e messaggi direttamente all'interno dell'app, senza dover passare per altre piattaforme di messaggistica.

Per avviare una chat di gruppo su TikTok, è sufficiente accedere alla casella di posta in arrivo, selezionare "Chat", scegliere gli amici da includere nel gruppo e infine cliccare su "Inizia chat di gruppo". Tuttavia, ci sono alcune limitazioni che gli utenti devono considerare. Ad esempio, per poter partecipare a una chat di gruppo, è necessario essere seguiti da almeno un membro del gruppo e avere l'autorizzazione a ricevere messaggi. Questa restrizione è stata introdotta per garantire una maggiore sicurezza e privacy, soprattutto per gli utenti più giovani.

Per gli utenti di età inferiore ai 18 anni, TikTok ha stabilito regole leggermente diverse. Questi utenti possono partecipare a una chat di gruppo solo se seguiti da almeno un membro del gruppo, e devono inoltre approvare manualmente i nuovi partecipanti.

TikTok vuole proteggere gli utenti più giovani

Queste misure riflettono l'impegno di TikTok nel proteggere i giovani utenti, un tema su cui la piattaforma è stata molto attenta, soprattutto dopo aver disabilitato i messaggi diretti per gli utenti di età inferiore ai 16 anni nel 2020. Successivamente, i messaggi diretti sono stati riabilitati per tutti gli altri utenti, ma con queste nuove funzionalità, TikTok dimostra di voler continuare a garantire un ambiente sicuro.

Oltre alle chat di gruppo, TikTok sta lanciando anche una nuova funzione di adesivi personalizzati, disponibile per gli utenti di età superiore ai 18 anni. Questi adesivi permetteranno agli utenti di esprimere la propria creatività in modo ancora più divertente e coinvolgente.

Anche se TikTok arriva un po' in ritardo rispetto ad altre piattaforme che già offrono chat di gruppo, questa nuova funzionalità potrebbe rivelarsi un’aggiunta preziosa. Gli utenti avranno la possibilità di condividere rapidamente i loro video preferiti con amici e familiari, rafforzando così l'aspetto sociale della piattaforma. Resta da vedere come gli utenti accoglieranno questa novità e se TikTok riuscirà a competere con le altre piattaforme che già offrono simili funzionalità.