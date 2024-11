TikTok trasferisce dati europei in Norvegia per maggiore sicurezza

TikTok ha iniziato il processo di trasferimento dei dati degli utenti europei dai server negli Stati Uniti a un nuovo data center in Norvegia. Questo passaggio rappresenta una delle fasi chiave del Project Clover, il programma di sicurezza dati lanciato dall'azienda nel 2023 per rafforzare la protezione dei dati in Europa. Secondo una comunicazione ufficiale di TikTok, la prima struttura del data center norvegese è ora operativa, consentendo l’avvio della migrazione dei dati europei fuori dagli Stati Uniti.

Si tratta del secondo data center europeo della piattaforma, dopo l’apertura della struttura in Irlanda nel 2022. Di conseguenza, i dati degli utenti europei saranno conservati principalmente all'interno dell'Unione Europea e dell'Area Economica Europea, in un ambiente dedicato nei data center in Irlanda, Stati Uniti e, da ora, anche in Norvegia. Parallelamente, TikTok ha annunciato l'implementazione di controlli di sicurezza avanzati per tutelare ulteriormente la privacy dei dati.

TikTok prova ad aumentare la sicurezza dei propri dati

La società NCC, un’entità indipendente incaricata della verifica della sicurezza, ha infatti iniziato a monitorare in modo costante gli ambienti dei gateway di sicurezza. Questi gateway aggiuntivi sono progettati per garantire un accesso limitato e regolamentato ai dati europei, con barriere di sicurezza che permettono l'accesso solo a personale autorizzato. Grazie a tali sistemi, TikTok intende rispondere tempestivamente ad eventuali minacce e migliorare la protezione dei dati sensibili.

Il Project Clover rappresenta un tentativo da parte di TikTok di rispondere alle crescenti preoccupazioni delle autorità europee e degli utenti riguardo alla gestione e alla sicurezza dei dati. Grazie alla supervisione di NCC, l’azienda mira a rispettare i più elevati standard di protezione e a garantire che i dati degli utenti europei rimangano all'interno di confini sicuri, contribuendo a costruire maggiore fiducia nella piattaforma. In futuro, TikTok prevede di rafforzare ulteriormente le misure di sicurezza con nuove tecnologie e protocolli avanzati, dimostrando un impegno costante per la sicurezza dei dati e la trasparenza nella gestione delle informazioni degli utenti.