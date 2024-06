TikTok sotto attacco: account di alto profilo vittima di hacker

TikTok sta affrontando un grave problema di sicurezza che ha permesso agli hacker di compromettere diversi account di alto profilo sulla sua piattaforma video. Tra le vittime di questo attacco figurano celebrità di spicco come Paris Hilton e grandi aziende come CNN e Sony. Al momento, TikTok non ha fornito molte informazioni sulla natura dell'attacco o su come gli hacker siano riusciti a compromettere gli account.

Le prime indagini suggeriscono che l'exploit possa essere stato diffuso attraverso i messaggi diretti di TikTok. Questo potrebbe aver permesso agli hacker di prendere il controllo degli account e impedire ai legittimi proprietari di accedervi. Tuttavia, TikTok non ha confermato ufficialmente questi dettagli, lasciando molti interrogativi su come l'attacco sia stato condotto.

Gli obiettivi degli hacker non sono ancora chiari. Finora, non è stato pubblicato alcun contenuto dannoso dagli account compromessi. Tuttavia, è possibile che gli hacker stessero pianificando di farlo in futuro o che stessero cercando di vendere l'accesso agli account sul mercato nero. La mancanza di azioni evidenti da parte degli hacker potrebbe indicare una strategia più sofisticata, volta a ottenere un controllo silenzioso e duraturo sugli account.

Implementare i controlli di sicurezza: Tik Tok si mobilita

TikTok ha dichiarato di aver adottato misure per bloccare l'attacco e prevenire future intrusioni. La società sta lavorando a stretto contatto con i proprietari degli account colpiti per ripristinare l'accesso e garantire la sicurezza dei loro profili.

Questo include l'implementazione di controlli di sicurezza aggiuntivi e la revisione delle procedure di autenticazione per migliorare la protezione contro simili exploit in futuro. Questo attacco arriva in un momento particolarmente delicato per TikTok, che si trova già ad affrontare un forte controllo da parte del governo degli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale.

A marzo, il presidente Biden ha firmato un ordine esecutivo che potrebbe portare al divieto di TikTok negli Stati Uniti. In risposta, TikTok ha fatto causa al governo degli Stati Uniti, e la battaglia legale sembra destinata a durare ancora per molti mesi. L'attacco attuale non fa che aumentare la pressione sulla piattaforma, già al centro di controversie politiche e legali.