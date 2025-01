TikTok rimosso dall'App Store: Apple si adegua alla legge USA

Apple ha deciso di eliminare TikTok e altre applicazioni sviluppate da ByteDance dal suo App Store, adeguandosi alla recente normativa statunitense che vieta l’utilizzo della popolare piattaforma sul territorio nazionale. La scelta è stata accompagnata da una dichiarazione ufficiale dell’azienda di Cupertino, che ha ribadito il proprio impegno a rispettare le leggi dei paesi in cui opera.

La rimozione segue il silenzio dell’amministrazione Biden riguardo alla gestione del provvedimento, inizialmente attribuito alla successiva amministrazione Trump. In questo contesto, Apple ha agito in conformità con il divieto, precisando che gli utenti che avevano già installato le app potranno ancora utilizzarle, ma senza la possibilità di scaricare aggiornamenti, effettuare acquisti in-app o sottoscrivere nuovi abbonamenti.

Parallelamente, Google ha adottato una posizione analoga, eliminando TikTok dal Play Store e allineandosi così alla stessa normativa. ByteDance ha espresso preoccupazione per le implicazioni legali che le piattaforme potrebbero affrontare qualora non si conformassero al divieto, ma i tentativi di ottenere maggiore chiarezza da parte dell’azienda cinese non hanno prodotto risposte sufficienti.

TikTok è al lavoro per risolvere la questione: si attende l'insediamento ufficiale di Trump

TikTok ha dichiarato di essere al lavoro per risolvere la situazione e ripristinare i servizi, confidando in una futura collaborazione con la nuova amministrazione statunitense. Nonostante ciò, l’assenza di un accordo con il governo complica il quadro, rendendo incerto il ritorno della piattaforma per gli utenti americani.

La decisione di rimuovere TikTok rappresenta un ulteriore passo nella crescente tensione tra ByteDance e le autorità statunitensi, con implicazioni rilevanti per milioni di utenti e per il panorama tecnologico globale. Apple e Google, adottando misure preventive, hanno dimostrato il loro approccio rigoroso nell’osservanza delle normative, in attesa che la situazione evolva e che le parti coinvolte trovino un compromesso.