Threads introduce nuove funzioni per i creator e migliora l’esperienza

Meta continua a potenziare Threads, il suo social network basato sul testo, con nuove funzionalità mirate a rendere l’interazione tra gli utenti più dinamica e coinvolgente. L’obiettivo è offrire strumenti sempre più avanzati per arricchire l’esperienza di chi utilizza la piattaforma.

Tra le aggiunte più rilevanti figura un innovativo strumento di markup, che consente agli utenti di annotare, evidenziare o disegnare direttamente sui contenuti condivisi da altri. Questa funzione offre la possibilità di aggiungere commenti visivi o interpretazioni personali ai post, incrementando così il livello di interazione e stimolando conversazioni più articolate.

Un’altra importante novità riguarda l’introduzione della scheda "Media" all’interno del profilo utente. Grazie a questa nuova sezione, gli iscritti possono visualizzare in maniera più intuitiva e rapida tutti i contenuti multimediali, come foto e video, che hanno condiviso. Questa implementazione risponde alle richieste della community, che desiderava un modo più semplice per navigare tra i propri elementi visivi, simile a quanto già disponibile su piattaforme concorrenti come X.

Tra introduzioni e qualche lacuna

Inoltre, Meta ha deciso di introdurre la possibilità di taggare altri utenti all’interno delle immagini pubblicate. Questa funzione, già familiare agli utenti di Instagram, consente di menzionare direttamente amici o follower nei contenuti visivi, aumentando così il livello di interazione e coinvolgimento all’interno della community.

Questi aggiornamenti arrivano in un periodo di forte espansione per Threads, che ha recentemente superato i 320 milioni di utenti attivi mensili. Per consolidare ulteriormente la crescita, Meta sta lavorando su altre funzionalità attese, come la programmazione dei post, l’integrazione con il fediverso e la creazione di "starter pack" per facilitare l’ingresso dei nuovi utenti nella piattaforma.

Nonostante i continui sviluppi, Threads presenta ancora alcune lacune, tra cui l’assenza dei messaggi diretti, una funzione che la società ha già annunciato di voler implementare in futuro per migliorare la comunicazione tra gli utenti. L’insieme di queste nuove funzionalità testimonia il costante impegno di Meta nel rendere Threads una piattaforma sempre più competitiva e completa nel settore dei social network testuali. L