Threads: cresce a dismisura il numero utenti della piattaforma

Threads, la piattaforma di social networking lanciata da Meta come concorrente di X.com, ha recentemente raggiunto i 275 milioni di utenti mensili. A confermare il dato è stato Mark Zuckerberg, che durante la chiamata sui risultati finanziari del terzo trimestre di Meta ha sottolineato come Threads sia cresciuto rapidamente dai 200 milioni di utenti registrati ad agosto. La piattaforma sta mantenendo un ritmo di crescita notevole, con oltre un milione di nuove iscrizioni ogni giorno, e Zuckerberg ha espresso fiducia nel fatto che Threads diventerà presto “la nostra prossima grande app social”.

L'interesse per Threads non riguarda solo il numero di iscritti, ma anche il tempo che gli utenti trascorrono sull’app, che continua ad aumentare. Questo dato, indicativo del successo della piattaforma, evidenzia come gli utenti trovino in Threads un luogo interessante dove trascorrere il proprio tempo online. Susan Li, CFO di Meta, ha aggiunto che la società è al lavoro per migliorare l’esperienza utente, rendendo più semplice rimanere aggiornati sugli argomenti di interesse.

Threads rappresenta l'alternativa di Meta ad X

L’espansione di Threads si inserisce nella strategia di Meta di diversificare e consolidare la propria presenza nel mondo dei social media. Dopo il successo di Instagram e Facebook, Threads rappresenta un nuovo strumento con cui Meta mira a intercettare un pubblico sempre più ampio, in particolare coloro che cercano alternative a X.com. L’app offre un'esperienza più orientata alla discussione e alla condivisione di contenuti attuali, e il team di sviluppo continua a lavorare per introdurre nuove funzionalità che aumentino l’attrattiva della piattaforma.

Questa crescita così rapida e il coinvolgimento degli utenti evidenziano come Threads stia guadagnando terreno, grazie anche agli aggiornamenti e alle migliorie costanti apportate da Meta. La sfida principale per l’azienda sarà ora quella di mantenere questa tendenza, consolidando il numero di iscritti e incrementando l’utilizzo attivo, così da posizionare Threads come un social network di riferimento.