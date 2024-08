Threads come Instagram: in arrivo i post che scompaiono

Meta, la società madre di Facebook e Instagram, sta lavorando a una nuova funzionalità per la sua piattaforma di microblogging Threads, prendendo ispirazione dal successo delle Storie di Instagram. Questa nuova opzione, ancora in fase sperimentale, permetterà agli utenti di pubblicare post temporanei, che scompariranno automaticamente dopo 24 ore.

La notizia è stata diffusa grazie ad Alessandro Paluzzi, un reverse engineer noto per scoprire in anticipo novità nascoste nel codice delle applicazioni. Poco dopo, Meta ha confermato queste informazioni, rivelando che la funzionalità è attualmente in fase di test con un numero ristretto di utenti.

Ma come funzioneranno i post effimeri su Threads? Quando un utente pubblica uno di questi post temporanei, un contatore indicherà il tempo rimanente prima che il contenuto venga eliminato automaticamente. Anche i commenti e le interazioni associate a quel post spariranno insieme al contenuto principale allo scadere delle 24 ore.

Gli obiettivi di Meta con l'introduzione dei post effimeri in Threads: maggiore interazione e spontaneità

L’obiettivo di questa novità è duplice. Innanzitutto, Meta punta a incrementare l'interazione tra gli utenti. La natura temporanea di questi post potrebbe generare un senso di urgenza, spingendo le persone a rispondere e interagire più rapidamente.

Inoltre, i post effimeri consentono una maggiore spontaneità: gli utenti possono condividere contenuti più informali e meno curati, senza preoccuparsi della permanenza online delle loro pubblicazioni.

Un altro motivo dietro questa mossa è il desiderio di Meta di mantenere Threads competitivo, replicando il successo delle Storie di Instagram, un formato ormai consolidato che ha attirato milioni di utenti. Non è ancora chiaro quando questa nuova funzione sarà disponibile per tutti gli utenti di Threads. Meta sta attentamente analizzando i risultati dei test e potrebbe decidere di fare ulteriori modifiche prima di un eventuale lancio su larga scala, o addirittura di non procedere con l'introduzione definitiva della funzione.