Threads: aggiunta una nuova funzionalità molto attesa, i dettagli

Meta ha recentemente lanciato una nuova funzione sulla sua piattaforma social Threads, che consente agli utenti di aggiungere la loro posizione ai post. Questa innovazione offre un modo per fornire dettagli più specifici e contestualizzare meglio i contenuti condivisi. Grazie a questa opzione, gli utenti possono associare ai loro post un'indicazione geografica, senza però rivelare la posizione esatta. Threads, infatti, si limita a mostrare informazioni generali, come il nome di una città, una via o un luogo di interesse.

Per sfruttare questa funzione, gli utenti devono semplicemente cliccare sull'icona dedicata alla localizzazione durante la creazione di un post. A quel punto, si aprirà una mappa interattiva che permette di selezionare la località desiderata. Una volta aggiunta la posizione, coloro che visualizzano il post potranno anche accedere ad altri contenuti pubblicati da utenti che si trovano nella stessa area. Questa caratteristica è simile a quella già disponibile su Instagram, altra piattaforma di proprietà di Meta, dove è comune associare la posizione alle immagini condivise.

Una nuova funzionalità per migliorare la personalizzazione dei contenuti

L'uso di questa funzione richiede che Threads abbia accesso alla posizione dell'utente, la quale può essere utilizzata sia selezionando manualmente un luogo sia scegliendo da un elenco di località vicine suggerite dall'applicazione. Meta ha spiegato che l'introduzione di questa novità ha l'obiettivo di migliorare la personalizzazione dei contenuti visualizzati dagli utenti, adattandoli al contesto geografico in cui si trovano. In questo modo, la piattaforma potrebbe diventare uno strumento utile per scoprire notizie, eventi e aggiornamenti pertinenti alla propria zona.

La funzione può essere disabilitata in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del dispositivo, permettendo all'utente di gestire il livello di condivisione della propria posizione. Tuttavia, anche se la funzione viene disattivata, Threads continuerà a stimare una localizzazione approssimativa basata sull'indirizzo IP. Attualmente, questa novità è disponibile solo per l'applicazione mobile, ma è previsto che venga estesa anche alla versione web nel prossimo futuro.