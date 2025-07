The Velvet Sundown: la band AI che sta conquistando Spotify, hai ascoltato un loro brano?

Mezzo milione di ascoltatori in meno di un mese, due album pubblicati e un terzo in arrivo. Numeri impressionanti per The Velvet Sundown, una band AI che sta rivoluzionando Spotify senza mai aver registrato in uno studio né suonato dal vivo. Questo fenomeno musicale non ha musicisti in carne ed ossa dietro le quinte, ma è il risultato di avanzati algoritmi musicali.

I brani della band AI

La formazione virtuale ha dato vita a un catalogo che richiama le sonorità del classic rock, caratterizzato da un uso sapiente di riverberi e autotune. I brani sembrano progettati per integrarsi perfettamente nelle playlist, ma ascoltandoli in sequenza emerge un’uniformità tipica delle produzioni artificiali. Questa caratteristica ha sollevato numerosi interrogativi sul futuro della musica generativa e sul ruolo dell’intelligenza artificiale nell’industria musicale.

Una band molto discussa

L’identità fittizia del gruppo è diventata un tema di discussione acceso su piattaforme come Reddit e X. Gli utenti hanno analizzato ogni dettaglio disponibile, smascherando rapidamente l’inganno. Le biografie dei quattro presunti membri della band risultano vaghe e difficili da verificare, mentre le immagini pubblicate sull’account Instagram, attivo solo dal 27 giugno, mostrano le classiche incoerenze delle foto generate dall’AI: volti eccessivamente simmetrici e dettagli improbabili, come un tavolo pieno di hamburger ma con pochi piatti.

Una crescita esponenziale

La crescita esponenziale degli ascolti non è avvenuta per caso. Molti utenti hanno segnalato l’apparizione improvvisa dei brani di The Velvet Sundown nelle loro playlist personali, contribuendo a far aumentare gli ascolti da 300.000 a oltre 500.000 ascoltatori settimanali in pochi giorni. Questo fenomeno ha attirato l’attenzione sia degli appassionati di musica che degli esperti del settore, stimolando riflessioni sulle strategie di promozione algoritmica e sull’influenza delle piattaforme di streaming come Spotify.

Il futuro dell'industria musicale

Il caso solleva interrogativi fondamentali sul futuro dell’industria musicale. Da un lato, alcuni artisti vedono l’intelligenza artificiale come una minaccia esistenziale per la loro professione. Dall’altro, c’è chi la considera uno strumento complementare per arricchire la creatività. Tuttavia, The Velvet Sundown rappresenta un ulteriore passo avanti: non si tratta di un artista umano che utilizza l’AI, ma di un prodotto interamente artificiale. Questa distinzione ha implicazioni profonde sul concetto stesso di arte e creatività.