Tesla: top dell'intrattenimento in auto con l'aggiornamento 2024.26

Tesla continua a migliorare l'esperienza di intrattenimento in auto con il suo ultimo aggiornamento software, la versione 2024.26. Attualmente disponibile solo per i dipendenti Tesla con accesso alle release "wave 1", l'aggiornamento introduce una serie di funzionalità tanto attese dagli utenti, contendendo il titolo di update più popolare allo Spring Update rilasciato qualche mese fa.

La novità più significativa è l'aggiunta di due nuovi servizi di streaming musicale: YouTube Music e Amazon Music. Per accedere a questi servizi, gli utenti devono avere l'abbonamento a "Premium Connectivity", che costa 10€ al mese, oppure una connessione Wi-Fi attiva. È possibile anche utilizzare l'hotspot del proprio smartphone, anche se questa opzione non supporta tutte le funzionalità premium.

YouTube Music offre accesso a canzoni, playlist, artisti e podcast. Tuttavia, per sfruttare al massimo il servizio, è necessario un abbonamento a YouTube Premium, che costa 13,99€ al mese. Amazon Music, invece, è disponibile senza costi aggiuntivi per gli abbonati ad Amazon Prime. Esiste anche Amazon Music Unlimited, che richiede un abbonamento separato.

Tesla punta a valorizzare l'abbonamento Premium Connectivity

L'aggiornamento 2024.26 introduce anche due funzionalità interessanti legate alla connettività premium. L'indice di qualità dell'aria sarà ora visibile nella barra di stato del veicolo, ma solo con l'abbonamento Premium Connectivity attivo. Diversamente da quanto accade in Cina, l'AQI verrà mostrato solo quando la qualità dell'aria è considerata scarsa, apparendo in un'etichetta dedicata nella parte alta dello schermo con il valore dell'indice. Inoltre, toccando la lettura della temperatura si potrà ottenere un report meteo dettagliato.

Tesla sta chiaramente puntando a valorizzare l'abbonamento Premium Connectivity, aggiungendo costantemente nuove funzioni. Alcune di queste sono disponibili anche tramite Wi-Fi, permettendo agli utenti di provarle a casa o presso connessioni pubbliche, mentre altre richiedono necessariamente l'abbonamento.

Tra le altre novità dell'aggiornamento 2024.26 ci sono i controlli parentali e una nuova schermata per il climatizzatore. Questi miglioramenti mostrano l'impegno di Tesla nel continuare a sviluppare funzionalità richieste dagli utenti. Non c'è ancora una data ufficiale per il rilascio dell'aggiornamento ai clienti finali. Potrebbe volerci da una a diverse settimane, a seconda degli eventuali bug riscontrati durante i test con i dipendenti. Tuttavia, l'update 2024.26 promette di essere uno dei più significativi finora.