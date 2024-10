Televisore Hisense da 85 pollici 4K: un CINEMA a casa tua a prezzo impossibile

Immagina di accendere la TV nelle fredde serate invernali e avere un vero e proprio cinema nel salotto di casa: è quello che il nuovo televisore Hisense da 85” 4K Ultra HD promette di offrire a soli 899€ grazie al 25% di ribasso che ti fa risparmiare 300€!

Con una diagonale da ben 85 pollici, una risoluzione 4K spettacolare e funzioni avanzate come Dolby Vision e HDR 10+, questa smart TV è progettata per trasformare ogni serata in un’esperienza coinvolgente, perfetta per film, serie TV, sport e sessioni di gioco.

Grande Schermo, Grande Intrattenimento

Con uno schermo da 85 pollici, Hisense porta il grande cinema a casa tua. Ogni dettaglio viene valorizzato, dal sorriso dei personaggi fino ai più piccoli elementi delle ambientazioni. La dimensione generosa di questo schermo crea un vero e proprio spettacolo visivo, rendendo la TV perfetta per goderti una serata rilassante o organizzare maratone cinematografiche con amici e famiglia.

La risoluzione 4K Ultra HD è supportata da tecnologie di miglioramento dell’immagine come Dolby Vision e HDR 10+, garantendo un realismo straordinario e una qualità visiva eccezionale. I neri sono profondi, le scene scure risultano chiare e i colori risaltano con intensità senza mai perdere naturalezza. In inverno, quando fuori fa freddo e la luce scarseggia, avere una TV che offre una visione così vivida può davvero cambiare l’atmosfera e portare un po’ di calore nella tua serata. Se ami i videogiochi o segui le partite della tua squadra preferita, la Game Mode e le modalità dedicate allo sport della Hisense ti permettono di goderti ogni azione senza ritardi o sfocature, rendendo ogni scena coinvolgente e fluida.

Corri su Amazon e approfitta del ribasso di 300€ per il Televisore Hisense da 85 pollici con risoluzione pazzesca a soli 899€ con il 25% di sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.