Telegram si rinnova: ecco le nuove funzionalità per video e chat

Telegram ha recentemente introdotto una serie di aggiornamenti per migliorare l’esperienza video e aggiungere funzionalità innovative alla piattaforma. Gli utenti possono ora selezionare la qualità dei video ricevuti, scegliendo tra alta, media e bassa risoluzione. Nei grandi canali con migliaia di iscritti, la qualità dei nuovi video viene automaticamente regolata in base alla velocità della connessione, garantendo caricamenti più rapidi. Con questa funzione, chi ha una connessione veloce vedrà i video nella migliore qualità possibile.

La versione iOS dell’app introduce una gestione migliorata della modalità PiP (Picture-in-Picture), consentendo agli utenti di continuare a navigare nelle chat con un semplice swipe verso l’alto o di chiudere il video con un movimento verso il basso.

Inoltre, tutti gli utenti possono ora modificare la velocità di riproduzione del video con nuove gesture: tenendo premuto sul lato destro del video si attiva la velocità 1.5x, mentre uno swipe verso destra permette di aumentarla fino a 2.5x. Rilasciando il dito, la riproduzione torna alla velocità normale.

Altri aggiornamenti introdotti in Telegram

Una novità particolarmente utile è la possibilità di aggiungere media a un messaggio già inviato. Basta tenere premuto il messaggio, selezionare l'opzione "Modifica" e aggiungere una foto, un video o un file, nel caso ci si fosse dimenticati di allegarlo in fase di invio.

L’aggiornamento introduce anche dei timestamp per i messaggi modificati, che ora mostrano l’orario dell’ultima modifica effettuata. Se un messaggio viene modificato più volte, Telegram mostrerà il timestamp dell’ultima modifica. Inoltre, l'app aggiunge hashtag specifici per le chat, permettendo di cercare contenuti all'interno di una singola conversazione.

Infine, anche i bot e le mini app possono ora generare guadagni attraverso le pubblicità su Telegram e possono inviare fino a 30 messaggi. Per chi crea contenuti, è stata aggiunta una funzionalità che consente di vedere il numero esatto di reazioni, come cuori o stelle, ricevute dai post. È sufficiente tenere premuto sull'emoji per vedere i dettagli. Assicurati di avere l’ultimo aggiornamento dell’app per godere di tutte queste nuove funzionalità e miglioramenti.