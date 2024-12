Telegram celebra il primo anno di profitti, continuano le polemiche

Telegram ha raggiunto un traguardo finanziario significativo, registrando il suo primo anno di profittabilità e riducendo in modo sostanziale i debiti che ammontavano a circa 2 miliardi di dollari. L’annuncio è stato dato dal CEO Pavel Durov su X, dove ha dichiarato che l’azienda ha superato un fatturato di 1 miliardo di dollari nel 2024. Inoltre, Telegram dispone ora di riserve di cassa superiori ai 500 milioni di dollari, escludendo le criptovalute.

Questo risultato arriva in un momento critico per la piattaforma, che è finita al centro di numerose controversie internazionali. Telegram è stata spesso accusata di essere un terreno fertile per la diffusione di contenuti illegali e disinformazione.

Con oltre 900 milioni di utenti attivi, l’applicazione è sotto la lente d’ingrandimento di governi e autorità di tutto il mondo. Paesi come la Russia, l’Iran e l’Unione Europea criticano Telegram per la sua riluttanza a rimuovere contenuti problematici, come materiale di abuso sessuale su minori o propaganda estremista.

Le dichiarazioni di Devon Spurgeon, portavoce di Telegram

Recentemente, Telegram è stata accusata di aver contribuito alla diffusione di notizie false durante le devastanti inondazioni in Spagna. In questa occasione, la piattaforma è stata utilizzata per far circolare informazioni errate sulla tragedia, aggravando ulteriormente la situazione. Inoltre, gruppi suprematisti bianchi stanno sfruttando Telegram per reclutare membri e diffondere ideologie razziste, sollevando ulteriori preoccupazioni sul controllo dei contenuti.

Nonostante le critiche, l’azienda si difende sostenendo il proprio impegno nella lotta contro la disinformazione. Devon Spurgeon, portavoce di Telegram, ha dichiarato: “Ci impegniamo a combattere la disinformazione in modo responsabile. Offriamo agli utenti solo i contenuti a cui hanno scelto di iscriversi e forniamo strumenti di verifica per identificare i canali ufficiali”.

Tuttavia, molti governi restano scettici sull’efficacia di queste misure, considerando l’ampia capacità della piattaforma di veicolare rapidamente contenuti dannosi. Mentre Telegram festeggia il successo economico, il dibattito sulla sua responsabilità nella gestione dei contenuti rimane acceso.