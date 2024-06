Telegram: 30 ingegneri per un miliardo di utenti? SOS sicurezza

A differenza di Signal o WhatsApp, Telegram non offre la crittografia end-to-end per impostazione predefinita. Gli utenti devono attivare manualmente le "Chat Segrete" per ottenere la crittografia completa, il che potrebbe non essere noto a tutti gli utenti.

Inoltre, Telegram utilizza un algoritmo di crittografia proprietario, che ha sollevato dubbi sulla sua robustezza rispetto a soluzioni già collaudate e ampiamente accettate dalla comunità di esperti di sicurezza. L'app conserva anche una grande quantità di dati degli utenti, inclusi i contenuti di tutte le comunicazioni non crittografate end-to-end. La dichiarazione di Durov sulla forza lavoro ridotta ha suscitato preoccupazione tra gli esperti di sicurezza informatica. Gestire la sicurezza di una piattaforma così vasta e sensibile con solo 30 ingegneri appare insufficiente.

Lemme guess, none of these 30 staff include privacy or compliance people, and zero third-party audit is ever done to review potential security controls restricting access to users' data. "Please trust us" is not how security works. https://t.co/w7PBkU0TJR

— JP Aumasson (@veorq) June 22, 2024