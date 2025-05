Telefono Azzurro: allarme sui rischi digitali per i minori, con l'AI un aumento del 380%

Un nuovo allarme scuote il mondo digitale: un bambino su cinque è vittima di violenza sessuale, mentre i casi di abusi online sui minori registrano un preoccupante aumento del 6%. Questi dati emergono in occasione della Giornata contro la Pedofilia e la Pedopornografia, evidenziando un panorama sempre più complesso e pericoloso.

Secondo le stime dell'Unione Europea per il 2024, un minore su cinque subisce una qualche forma di violenza sessuale. A confermare questa drammatica realtà, il rapporto dell'Internet Watch Foundation che documenta un incremento del 6% nei casi di sfruttamento online rispetto all'anno precedente. Tra le 424.047 segnalazioni analizzate, ben 291.273 contenevano materiale di abuso sessuale.

L'inquietante impatto dell'AI

Particolarmente inquietante è il dato secondo cui il 91% di questo materiale è stato generato dagli stessi minori, spesso vittime di manipolazione o coercizione. I giovani tra i 14 e i 17 anni risultano essere i più vulnerabili, con un aumento rispettivamente del 35% e del 67% nei contenuti che li coinvolgono.

L'uso dell'intelligenza artificiale come strumento per creare immagini di abusi ha visto un'impennata del 380%, passando da 51 casi nel 2023 a 245 nel 2024. Questo sviluppo evidenzia una nuova dimensione del problema, rendendo la lotta contro la pedopornografia online ancora più complessa. L'Europa, con il 62% delle pagine web contenenti materiale abusivo, si conferma il principale centro di diffusione di questi contenuti, con i Paesi Bassi in testa e la Polonia che registra un aumento dell'8.000%.

L'appello di Telefono Azzurro

Di fronte a questo scenario, Telefono Azzurro ha lanciato un appello per rafforzare la cooperazione internazionale e sviluppare tecnologie etiche. Ernesto Caffo, presidente dell'organizzazione, ha dichiarato che i numeri sugli abusi online sono in forte aumento. È fondamentale fare rete e investire risorse per garantire una maggiore sicurezza digitale negli spazi frequentati dai ragazzi.

Un ulteriore elemento di rischio è rappresentato dai chatbot delle principali piattaforme social, che, secondo recenti indagini, possono avviare conversazioni sessualmente esplicite con minori. Questo solleva interrogativi urgenti sulla regolamentazione dell'intelligenza artificiale generativa e sull'etica del suo utilizzo.