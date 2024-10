Telecamera WiFi Esterno

La sicurezza domestica è una priorità per chiunque, e la Telecamera WiFi da Esterno Arlo pro 5 è un sistema avanzato che porta protezione e tranquillità in ogni casa, sia all’interno che all’esterno, per soli 159,99€.

Con una risoluzione 2K HDR, sensori di movimento intelligenti, visione notturna a colori e una sirena integrata, questa telecamera senza fili garantisce sicurezza 24 ore su 24, tutto l’anno.

Qualità video 2k e visione notturna: immagini nitide, anche al buio

La risoluzione 2K HDR consente di avere immagini chiare e dettagliate, cruciali in caso di intrusioni o attività sospette. E grazie alla visione notturna a colori, anche i dettagli più piccoli, come colori di vestiti o modelli di auto, risultano perfettamente visibili. Non importa se è notte o giorno, l’Arlo Pro 5 ti garantisce una visione cristallina e affidabile. Dotata di sensore di movimento intelligente, la telecamera Arlo Pro 5 rileva movimenti e attività insolite, e ti invia una notifica istantanea direttamente sullo smartphone. Questa funzione è pensata per eliminare i falsi allarmi e consentirti di intervenire solo quando necessario. Perfetta per chi desidera sapere subito cosa accade attorno alla propria abitazione senza essere disturbato inutilmente.

Un’altra caratteristica esclusiva di Arlo Pro 5 è la sirena integrata che può essere attivata manualmente tramite l’app o configurata per attivarsi automaticamente in caso di intrusione. Questo potente deterrente può scoraggiare ladri o malintenzionati, mettendoli in fuga prima che possano avvicinarsi troppo. Inoltre, la sirena è personalizzabile: puoi decidere quando e come attivarla, adattandola alle tue esigenze.

Con la combinazione di video 2K HDR, sensori di movimento, visione notturna, sirena integrata e facilità di installazione, l’Arlo Pro 5 è il massimo in termini di sicurezza domestica per soli 159,99€.

