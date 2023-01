Telecamera di sicurezza Blurams in sconto del 42 % su Amazon

In passato era raro che venisse installata una telecamera di sicurezza domestica. Prima di installarle, venivano utilizzate soprattutto dai ricchi e da coloro che possedevano quantità significative di oggetti di valore. Nelle aree con un alto tasso di furti, alcuni residenti scelgono di installarle ma nella maggior parte dei casi i costi erano troppo esorbitanti e "registrare" significava tenere in casa un registratore separato. La maggior parte delle persone non poteva permettersi di affrontare il fastidio e il prezzo di questa operazione. Acquistalo su Amazon a soli 28,98€ invece di 49,99€.

Tuttavia, le telecamere di sicurezza domestica sono oggi più pratiche e meno costose che mai. Inoltre, sono meno ingombranti da usare grazie alla connettività wireless. Blurams è una delle versioni di telecamera di sicurezza più recenti e più discusse. Una fotocamera delle dimensioni di una sfera è incastonata in una base rotonda, la base ha un diametro di 3,94 pollici e l'intero dispositivo è alto solo 6,3 pollici. Sulla parte superiore della base sono presenti un indicatore luminoso verde e il logo "Blurams" grigio.

Per cominciare, è possibile scegliere tra diversi metodi di installazione. Qualsiasi superficie piana non rappresenta un problema grazie ai tre piedini in gomma presenti sul fondo. Questo dovrebbe essere sufficiente per un'ampia varietà di applicazioni domestiche. Potete posizionarlo in una libreria o sopra il televisore per avere uno sguardo senza ostacoli in tutta la stanza. Dome può anche essere montato a soffitto o a parete.

A differenza del suo predecessore, Blurams Dome non ha bisogno di batterie per funzionare. L'aspetto positivo è che questo elimina la necessità di monitorare la durata delle batterie. D'altra parte, questo richiede l'uso di una fonte di alimentazione esterna. La confezione contiene tutto il necessario per iniziare, compresi un convertitore CA e un cavo USB lungo 2 metri. Tuttavia, Dome non è impermeabile e non è adatto all'uso in ambienti esterni, ma non è un problema in ambienti interni. Inoltre, è incompatibile con il WiFi a 5GHz.

Contrariamente a quanto si crede, la fotocamera non è in grado di catturare tutti i 360 gradi in un unico scatto ma un piccolo motore alloggiato nella base consente di effettuare panoramiche, inclinazioni e zoom a 360 gradi.

