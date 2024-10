Telecamera da esterno: solo 32€ e un sistema WiFi che ti avverte per intrusioni

Proteggere la propria casa non deve per forza costare una fortuna! Se pensavi che la sicurezza fosse una questione complicata e cara, è tempo di ripensarci. Con la Telecamera da esterno Virtavo senza fili a soli 32,29€, puoi trasformare il tuo spazio in una fortezza high-tech spendendo pochissimo e senza dover chiamare un tecnico esperto. È facile, veloce e, soprattutto, divertente da usare!

Immagina di poter monitorare il giardino o l'ingresso di casa con una qualità video 1080P grazie alla lente Starlight. E la cosa migliore? Anche di notte potrai vedere tutto a colori, grazie alla visione notturna avanzata. Non stiamo parlando delle solite immagini sfocate in bianco e nero, ma di una sorveglianza che rende giustizia a ogni dettaglio.

Sorveglia la tua abitazione spendendo pochissimo

La Telecamera è dotata di rilevamento PIR, che significa che sa riconoscere movimenti sospetti e attivare un allarme se necessario. Niente più falsi allarmi per colpa di una foglia che si muove al vento! E con l’audio bidirezionale, puoi persino parlare con chi si avvicina alla tua porta, che sia un corriere, un vicino o qualcuno che non dovrebbe essere lì. Puoi dire: "Hey, lascia il pacco lì!" o “Chi va là?” in stile detective privato.

L’installazione è un gioco da ragazzi, grazie alla totale assenza di fili. Questa telecamera è impermeabile e pronta a resistere a pioggia, sole e neve. Vuoi archiviare tutto in modo sicuro? Scegli tra SD o cloud per conservare le registrazioni, senza preoccuparti di perderle.

Ci stai ancora pensando? Acquista oggi stesso la Telecamera da Esterno WiFi a soli 32,29€ grazie allo sconto del 5% Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.