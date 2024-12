TeamViewer: rilasciato il nuovo aggiornamento 15.61.3, i dettagli

TeamViewer ha rilasciato la versione 15.61.3, arricchita con nuove funzionalità e ottimizzazioni rivolte sia agli utenti aziendali che privati. Questo aggiornamento mira a migliorare l'esperienza di gestione remota, rendendola più efficiente e sicura. Per gli amministratori aziendali, sono state introdotte innovazioni pensate per semplificare il lavoro. Gli amministratori aziendali, accedendo per la prima volta alle visualizzazioni di Endpoint Protection, vengono automaticamente assegnati al relativo ruolo di gestione.

Inoltre, la condivisione degli script è stata migliorata, consentendo agli utenti aziendali di classificare gli script come "Personale" o "Aziendale" e di condividerli facilmente con i membri del team. Anche la gestione dei dispositivi è stata semplificata: ora è possibile rinominare un dispositivo direttamente dall'elenco dei dispositivi. Infine, TeamViewer Remote offre una nuova funzione che consente di avviare o partecipare a riunioni direttamente dall’interfaccia principale.

Per tutti gli utenti, sono stati introdotti miglioramenti significativi. Un nuovo indicatore segnala nella barra di stato se è stata configurata una password personale, incoraggiando l’adozione di credenziali più sicure. La modalità tastiera diretta consente di inviare i comandi direttamente al dispositivo remoto senza traduzioni intermedie. Gli utenti Windows riceveranno suggerimenti per rafforzare le password personali durante le sessioni attive.

Ulteriori migliorie e correzioni di bug

L’interfaccia utente è stata ulteriormente affinata: ora è più semplice visualizzare dispositivi e gruppi, creare nuovi gruppi e utilizzare la ricerca globale. Anche la gestione degli utenti è stata resa più intuitiva, con l’aggiunta di una colonna dedicata al Single Sign-On e la possibilità di approvare o rifiutare più richieste di adesione aziendale contemporaneamente.

Tra le altre novità, l’aggiornamento introduce un controllo rapido per verificare e avviare aggiornamenti direttamente dalla barra di stato, migliorando l’esperienza di trasferimento file durante le sessioni remote. I file possono ora essere scambiati direttamente, senza passaggi aggiuntivi.

Infine, sono stati risolti diversi bug legati all’interfaccia utente, alle notifiche, alla guida su dispositivi mobili e alla gestione dei gruppi di dispositivi. Con queste nuove funzionalità e correzioni, TeamViewer 15.61.3 si conferma una soluzione ancora più versatile e sicura per il lavoro remoto. Per scaricare TeamViewer vi rimandiamo alla pagina ufficiale.