TeamViewer: ecco tutte le novità dell'aggiornamento 15.55.3

TeamViewer, la popolare soluzione per l'accesso remoto via Internet, ha rilasciato la versione 15.55.3, introducendo una serie di novità e miglioramenti per potenziare l'esperienza degli utenti. Questa versione offre funzionalità avanzate per supportare le esigenze lavorative e di collaborazione, rendendo il controllo remoto più efficiente e sicuro.

Tra le novità più rilevanti c'è la gestione avanzata dei gruppi di dispositivi, che consente agli amministratori di rimuovere i manager dai gruppi di dispositivi singolarmente o in blocco. Questa funzione offre un controllo più dettagliato sulle autorizzazioni, permettendo anche di visualizzare i gruppi di dispositivi creati all'interno dell'azienda e i relativi dettagli, migliorando la visibilità complessiva.

Un'altra novità significativa è la possibilità di installare app su dispositivi Android. Gli amministratori di sistema possono ora scaricare l'APK (Android Package Kit) di Ivanti per installare facilmente le applicazioni sui dispositivi gestiti, semplificando la distribuzione del software aziendale. Inoltre, l'iscrizione in blocco di dispositivi Android è stata resa possibile utilizzando gli identificativi dei dispositivi, automatizzando il processo di onboarding per intere flotte di dispositivi.

Tante nuove funzionalità con versione 15.55.3 di TeamViewer

La versione 15.55.3 include anche numerosi miglioramenti. La ricerca globale è stata potenziata, fornendo risultati più completi e mostrando un maggior numero di azioni e metodi di connessione disponibili direttamente dalla barra di ricerca. Questo facilita l'avvio rapido delle connessioni remote, migliorando l'efficienza operativa.

Inoltre, l'impostazione della registrazione delle sessioni è stata migliorata. Ora è possibile configurare un URL o un percorso di download personalizzato per il recupero delle registrazioni di sessione dalle integrazioni di TeamViewer con Salesforce e ServiceNow, grazie all'inclusione di un campo per l'inserimento di un prefisso URI di download.

La gestione dei dispositivi amministrativi è stata centralizzata, permettendo agli amministratori aziendali di modificare le impostazioni dei propri dispositivi direttamente dalla scheda Impostazioni amministratore. Anche il flusso di aggiunta dispositivi è stato ottimizzato per rendere il processo più intuitivo e veloce. Infine, sono state apportate diverse correzioni di bug, come la risoluzione di un problema di cursore durante l'interazione con gli elenchi Iscrizioni di massa e Rapporti. TeamViewer è disponibile al download cliccando qui.