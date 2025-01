TeamViewer 15.62.4: tutte le novità dell'ultimo aggiornamento

TeamViewer ha rilasciato la versione 15.62.4, introducendo una serie di aggiornamenti significativi che migliorano l’esperienza di gestione remota dei dispositivi. La nuova versione offre funzionalità avanzate per una gestione ancora più efficiente, con un focus particolare sulla sicurezza e sull’ottimizzazione dell’accesso. Una delle novità più rilevanti riguarda la possibilità per i titolari di licenza di aggiungere dispositivi direttamente tramite l’elenco dispositivi, ampliando le opzioni per il controllo remoto.

Inoltre, gli utenti possono ora aggiungere facilmente un dispositivo sconosciuto ai preferiti, utilizzando l’elenco delle connessioni recenti, rendendo più rapida l’accessibilità per sessioni future. Per migliorare l’organizzazione, è stata introdotta anche la possibilità di aggiungere una descrizione durante la creazione di un modulo Host personalizzato.

Dal punto di vista della sicurezza, l’aggiornamento include misure avanzate per migliorare la protezione contro i delimitatori di argomenti, come evidenziato nel bollettino di sicurezza TV-2025-1001. Queste misure rafforzano ulteriormente la protezione durante le sessioni di accesso remoto.

Ulteriori novità e dettagli

Per semplificare l’esperienza di utilizzo, è stato ottimizzato l’accesso, con la funzione "Mantienimi connesso" che velocizza l’ingresso nella nuova interfaccia. Anche la ricerca globale è stata migliorata, fornendo risultati più pertinenti e accurati. Inoltre, il menu di sessione è stato riorganizzato per evidenziare meglio la disponibilità delle funzionalità durante le sessioni in corso.

Altre modifiche includono una maggiore visibilità del pulsante "connetti" sulla barra degli strumenti dei dispositivi, che consente una connessione con un solo clic, e una gestione più semplice delle autorizzazioni durante la creazione di gruppi di dispositivi. È stato anche migliorato il layout della visualizzazione dei dispositivi, mantenendo lo stato dei gruppi espansi quando gli utenti navigano tra le diverse schermate.

Infine, sono stati risolti vari bug, tra cui uno che causava un crash con connessioni lente e un problema nella chat in sessione su monitor ad alta risoluzione, migliorando ulteriormente la stabilità dell'applicazione.