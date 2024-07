Teams supporta ora account personali su Windows 10, Mac e web

Microsoft Teams è una delle piattaforme di comunicazione e collaborazione aziendale più popolari. Già da qualche tempo è anche possibile utilizzare l'app per uso personale un account Microsoft gratuito. Negli ultimi anni, Microsoft ha persino aggiunto alcune funzionalità come le community esclusive per gli utenti personali di Teams. Fino a poco tempo fa, la nuova esperienza Teams su Mac, Windows 10 e sul Web supportava solo account aziendali. Sulla base del feedback degli utenti, Microsoft ha ora aggiunto il supporto per gli account personali su queste piattaforme. La nuova app Microsoft Teams su Windows 11 supporta già tutti i tipi di account. Con questo supporto ampliato, la nuova app può essere utilizzata per account personali, lavorativi e scolastici su tutte le piattaforme.

Teams: come provare la nuova esperienza su Windows 10, macOS e Web

Come previsto, la nuova app Teams su Windows 10, Mac e sul Web consente di accedere alle community. Si tratta di una sorta di gruppi Facebook in cui i membri della community possono discutere, condividere file e foto, partecipare a videochiamate, pianificare eventi e altro ancora. L'app supporta community pubbliche e private. Quando si usa un account personale , è possibile creare riunioni (fino a 60 minuti e 100 partecipanti) con chiunque. Effettuando l'accesso a più account, è selezionare l'account Teams con cui si desidera accedere quando si partecipa ad una riunione. Gli utenti possono anche partecipare a una riunione come ospiti, ovvero senza effettuare l'accesso.

La nuova app per Windows 10 e Mac è già disponibile. È possibile accedere alla nuova esperienza Web per Teams for Personal selezionando l'interruttore "Prova il nuovo Teams" in alto a sinistra. Nelle prossime settimane, il nuovo Teams for Personal per Web dovrebbe diventare l'esperienza predefinita per tutti gli utenti. Tuttavia, ad oggi Microsoft non ha ancora annunciato la data ufficiale del rilascio della nuova app.