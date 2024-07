Teams includerà presto il supporto per emoji personalizzate

A febbraio, su Internet sono circolate per la prima volta voci secondo cui Microsoft stava testando un modo per consentire agli utenti di Teams di creare e utilizzare emoji e reazioni personalizzate nelle chat. La società ha confermato ufficialmente a maggio che questa funzionalità era effettivamente in lavorazione. Recentemente, Microsoft ha annunciato che i membri del programma Teams Public Preview, insieme ai membri della versione Microsoft 365 Targeted, possono ora provare questa nuova e attesissima aggiunta per le riunioni online. In un post sul blog Microsoft 365 Insider, Microsoft ha dichiarato: “Fai risplendere la tua personalità in Teams! Ora hai la possibilità di caricare le tue emoji personalizzate per i tuoi messaggi e riflettere la cultura unica del tuo team. Emoji e reazioni personalizzate in Teams sono un ottimo modo per comunicare in modo efficiente il tuo stato o condividere messaggi o sentiment spensierati”.

Teams: come aggiungere emoji personalizzate

Per utilizzare le emoj, i membri dell'anteprima pubblica di Teams possono avviare una chat o un canale in Teams. A questo punto basterà fare clic sull'icona Emoji e poi sull'opzione omonima nella parte superiore della finestra. Come ricorda ancora il post del blog: “nell'area in basso a destra della finestra, seleziona l'icona Emoji con il cerchio tratteggiato attorno. Verrà visualizzata la sezione ‘Personalizzata’ della libreria emoji. Seleziona quello che desideri da queste opzioni per inserirlo nella tua chat”.

Se l'amministratore di Teams nell’azienda o organizzazione consente agli utenti di caricare emoji personalizzate, gli utenti possono inserirle andando alla sezione Personalizzata della libreria emoji e cliccare sull'icona "+". La finestra Esplora file dovrebbe avviarsi e dovrebbe consentire agli utenti di caricare le proprie emoji personalizzate. Teams accetterà file JPEG, PNG o GIF. Naturalmente, le immagini più piccole a forma di quadrato funzioneranno meglio. Questa opzione funzionerà con le app Teams per Windows, Mac, iOS e Web. Attualmente, le emoji e reazioni personalizzate non saranno disponibili per gli utenti di Teams per Android. Infine, l’azienda di Redmond non ha specificato quanto tale funzionalità sarà disponibile per tutti gli utenti.