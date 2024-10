Teams for Personal: Microsoft cambia look alla sua app gratuita

Microsoft ha recentemente svelato un paio di nuove funzionalità per gli utenti del servizio gratuito Teams for Personal, precedentemente noto come Microsoft Teams (gratuito). In un recente post del blog, l’azienda ha affermato che sta lanciando un nuovo look sulle versioni desktop e web di Teams for Personal. Ciò include l'uso di avatar più grandi che dovrebbero anche essere più coinvolgenti per gli utenti. Il nuovo aggiornamento delle app include anche alcune reazioni migliorate. Microsoft afferma che il nuovo look di Teams for Personal ha anche alcuni colori ed elementi aggiornati per le versioni web e desktop. Inoltre, le app includono alcuni aumenti nella quantità di spazio tra gli elementi. L'azienda afferma che questo dovrebbe offrire "un ambiente più semplice e accogliente" per le persone che utilizzano l'app.

Teams for Personal: arriva la versione desktop di Community Owner Badges

L'unica altra funzionalità aggiuntiva di questo mese per gli utenti è la versione desktop dei Community Owner Badges. In precedenza, la funzionalità era riservata solo agli utenti che utilizzavano le versioni mobile del servizio. Come ricordato da Microsoft: “questi badge compaiono sui post e sulle risposte dei proprietari della community, rendendone facile l'identificazione in tutte le superfici della community. Cliccando sul badge, puoi visualizzare l'elenco completo dei membri”. Per chi non lo ricordasse, Microsoft ha aggiunto un svariate nuove funzionalità per gli utenti di Teams for Personal ad agosto. Ad esempio, gli utenti possono aggiungere e rimuovere le conversazioni della community. È stata aggiunta anche la scheda File in modo che si possano vedere tutti i file che sono stati condivisi all'interno di quella community.

Sempre ad agosto, Microsoft ha aggiunto un modo in cui un utente di Teams for Personal può offrire a un altro utente in una riunione il controllo del proprio PC per una migliore collaborazione tra persone fidate. Gli utenti Windows hanno nuove opzioni per cambiare il suono delle notifiche. Infine, quest’ultimi possono anche aggiungere la loro pagina Linkedin al profilo Teams for Personal.