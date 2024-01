Tastiera da gaming Razer Cynosa Lite a soli 29,90€ su Amazon (-40%)

In queste prime ore di giornata la tastiera da gaming Razer è in offerta a soli 29,90 euro su Amazon, per effetto del 40% di sconto sul prezzo consigliato di 49,90 euro. Il modello in promo è la Cynosa Lite con layout italiano, compatibile anche con Razer Synapse per una configurazione di livello superiore. Ecco il link all'offerta.

Costruita appositamente per gli appassionati di gaming, la tastiera Cynosa Lite di Razer permette di scegliere tra oltre 16,8 milioni di opzioni colore, per un'esperienza di gioco 100% personalizzata. Anche i tasti sono programmabili, concetto che viene ulteriormente esaltato con la già citata compatibilità con Razer Synapse.

Tastiera da gaming Razer Cynosa Lite in sconto del 40% su Amazon

I tasti della tastiera Cynosa Lite sono stati progettati per offrire un comfort impareggiabile durante le lunghe sessioni di gaming. Inoltre garantiscono una pressione dei tasti più solida, nonché una corsa completa e una reattività mostruosa, così da aiutarti a colpire con la massima precisione, indipendentemente dal gioco.

Sei una persona che durante le partite più intense tende a lasciarsi andare all'euforia più sfrenato o allo sconforto più totale? Nessun problema, la tastiera in offerta su Amazon presenta una resistenza notevole agli urti accidentali, senza contare l'impermeabilità all'acqua.

Cambia le carte in tavola, da quest'anno puoi avere una nuova arma al tuo fianco nelle battaglie più epiche.

Approfitta subito dell'offerta di Amazon sulla tastiera Razer, così da risparmiare il 40% sul modello Cynosa Lite con layout italiano. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, ciò significa che se sei abbonato a Prime benefici delle spese di spedizione gratuite.

