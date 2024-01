Tastiera Apple Magic Keyboard in SUPER OFFERTA su Amazon!

Vuoi scrivere al meglio sul tuo iPad? soprattutto se lo stai utilizzando per lavoro e il touch screen non è proprio il massimo del comfort per te? La soluzione è arrivata proprio grazie ad Apple, che ha creato una Magic Keyboard perfetta per le tue esigenze, e che oggi è anche a un prezzo più basso del normale!

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon la Apple Magic Keyboard per iPad a soli 249,99€, con uno sconto del 16% sul totale che ti farà risparmiare la bellezza di 50€ sul prezzo originale!

Comodità, qualità, efficienza, tutto per il tuo iPad

Si tratta di una tastiera che dispone di tasti comodissimi con meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm. Avrai a tua disposizione anche un ampio trackpad, con superficie interamente cliccabile, di qualità elevata come quelli dei MacBook. Inoltre questo è compatibile con i gesti Multi‑Touch e il cursore in iPadOS.

E ancora, questa Apple Magic Keyboard per iPad dispone di 14 tasti funzione per accedere velocemente alle scorciatoie. Il design è versatile in due pezzi: protezione fronte-retro e tastiera staccabile, ma avrai anche a tua disposizione il supporto regolabile per scegliere l’angolazione migliore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.