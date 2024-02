Surfshark One: la soluzione completa in sconto del 77%

Surfshark One è un pacchetto completo che ti offre VPN, antivirus e altre funzionalità avanzate a un prezzo davvero eccezionale. Questa soluzione all-in-one, che ti protegge da virus, malware, hacker e altre minacce online, è adesso scontata del 77%. Puoi scegliere tra il piano annuale o biennale.

Surfshark One: soluzione all-in-one per la tua sicurezza online

Surfshark One è il pacchetto che ti offre tutto quello che ti serve per la tua sicurezza online. Potrai, infatti, contare su:

Antivirus potente e in tempo reale : scansiona e blocca le minacce online prima che possano infettare il tuo dispositivo o rubare i tuoi dati.

: scansiona e blocca le minacce online prima che possano infettare il tuo dispositivo o rubare i tuoi dati. VPN per la privacy : ti permette di nascondere il tuo indirizzo IP e criptare i tuoi dati. Con la VPN, puoi navigare in modo anonimo e sicuro, accedendo a contenuti bloccati nella tua regione, come film, serie TV e siti web.

: ti permette di e criptare i tuoi dati. Con la VPN, puoi navigare in modo anonimo e sicuro, accedendo a nella tua regione, come film, serie TV e siti web. Clean Web per una navigazione senza pubblicità : blocca gli annunci e i pop-up invasivi che infastidiscono la tua navigazione e rallentano il tuo dispositivo.

: blocca gli annunci e i pop-up invasivi che infastidiscono la tua navigazione e rallentano il tuo dispositivo. Alternative ID : consente di creare nuove identità e email per le tue registrazioni online. In questo modo, puoi proteggere i tuoi dati personali e evitare lo spam e le truffe online.

: consente di per le tue registrazioni online. In questo modo, puoi proteggere i tuoi dati personali e evitare lo spam e le truffe online. Alert: questa funzione avvisa se il tuo indirizzo email viene esposto o compromesso nel dark web, ovvero la parte nascosta e illegale di Internet.

Come hai visto, è davvero una soluzione all-in-one completa. Adesso, con lo sconto del 77% sul prezzo annuale o biennale, pagherai soltanto 48,86€ per il primo anno, o a soli 75,14€ per i primi due anni.

Si tratta di un’offerta eccezionale, che ti permette di avere una soluzione di qualità a un prezzo accessibile. Se non sei soddisfatto del servizio, puoi richiedere il rimborso entro 30 giorni dall’abbonamento.

L’offerta promozionale sta per scadere; quindi, ti consigliamo di accedere alla pagina dedicata tramite il bottone qui sotto e di abbonarti oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.