STAMPANTE HP + 6 mesi gratis di inchiostro Instant Ink a soli 49€ su Amazon

La stampante HP DeskJet 2720e a soli 49,90€ con il 23% di sconto si distingue come il prodotto più venduto su Amazon nella sua categoria. Questo successo è dovuto a una combinazione di funzionalità avanzate, prezzo accessibile e una serie di vantaggi che ne fanno una scelta ideale per casa e ufficio.

Multifunzione e Getto d'Inchiostro A4 a Colori

La HP DeskJet 2720e è una stampante multifunzione che combina le funzioni di stampa, scansione e copia in un unico dispositivo compatto. Questo la rende estremamente versatile e ideale per una vasta gamma di esigenze, sia domestiche che professionali. La tecnologia a getto d'inchiostro garantisce stampe a colori vivaci e di alta qualità su carta formato A4, rendendola perfetta per documenti, foto e materiali di marketing.

Una delle caratteristiche chiave della HP DeskJet 2720e è la possibilità di effettuare stampe fronte e retro manuali. Questo consente di risparmiare carta e ridurre l'impatto ambientale, pur mantenendo un controllo completo sul processo di stampa. Sebbene la funzione sia manuale, è semplice da utilizzare e offre un notevole risparmio nel lungo periodo. La connettività Wi-Fi integrata permette di collegare la stampante a qualsiasi dispositivo compatibile, inclusi computer, smartphone e tablet. Grazie all'app HP Smart, puoi gestire le tue operazioni di stampa direttamente dal tuo dispositivo mobile, offrendo una comodità e una flessibilità senza pari. L'app HP Smart consente anche di eseguire scansioni, copiare documenti e monitorare i livelli di inchiostro in tempo reale.

Se sei alla ricerca di una stampante affidabile, versatile e conveniente, l'HP DeskJet 2720e è la soluzione perfetta a soli 49,90€ grazie al 23% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.