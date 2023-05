SSD WD_BLACK da 1TB, velocità e capacità di archiviazione a un prezzo TOP

Il WD_BLACK 1TB D30 è un'unità esterna di archiviazione dati progettata specificamente per i videogiocatori che cercano un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Questo dispositivo utilizza tecnologia a stato solido (SSD) per offrire una velocità di lettura e scrittura eccezionalmente veloce, che riduce i tempi di caricamento dei giochi e migliora la reattività del sistema. Se sei interessato a una belva simile, corri su Amazon dove puoi averlo scontato del 57% al super prezzo di 111€. Parliamo di uno sconto enorme di 140e sul prezzo di listino, mica pizza e fichi.

SSD WD_BLACK 1TB D30, che mega sconto!

La capacità di archiviazione di 1 TB è sufficiente per archiviare numerosi giochi, salvataggi e file multimediali correlati ai giochi, ed è compatibile con PC e console di gioco, tra cui Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC Windows. L'unità esterna è inoltre dotata di un design robusto e resistente agli urti, che la rende ideale per i giocatori che desiderano trasportare i propri dati ovunque vadano.

Inoltre, il dispositivo è dotato di una porta USB 3.2 Gen 1, che consente un'ulteriore velocità di trasferimento dati. Il WD_BLACK 1TB D30 Game Drive SSD External Solid State è dotato poi di software di gestione dei giochi, che consente ai giocatori di ottimizzare le prestazioni del loro sistema e di personalizzare il proprio setup di gioco.

Dulcis in fundo, la velocità di lettura e scrittura eccezionalmente veloce e il software di gestione dei giochi lo rendono una scelta conveniente per i giocatori di tutti i livelli.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.