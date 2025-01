Spotify potrebbe presto lanciare piano “superfan” più costoso

Spotify e Universal Music Group hanno siglato un nuovo accordo pluriennale. Questo potrebbe dare vita a un approccio di abbonamento a livelli mirato a fornire vantaggi extra per i "superfan". Le due aziende non hanno annunciato dettagli specifici, come ad esempio il numero di anni di durata dell'accordo. Tuttavia, UMG afferma che è coerente con una visione di "Streaming 2.0" presentata agli investitori l'anno scorso. Il presidente e CEO di UMG, Sir Lucian Grainge, ha definito l'accordo "esattamente il tipo di sviluppo di partnership" che l'azienda sperava di ottenere quando ha descritto Streaming 2.0. Quella presentazione prevedeva un abbonamento "Super-Premium" per i superfan. Ciò potrebbe portare a novità come l’accesso anticipato alla musica, edizioni deluxe esclusive, audio ad alta risoluzione e Q&A con gli artisti. Si vocifera che Spotify e UMG stiano discutendo di un accordo del genere da mesi.

Spotify: accordo aumenta le percentuali per le royalty

UMG ha anche fatto riferimento a Streaming 2.0 quando ha firmato un accordo con Amazon Music il mese scorso, come ha sottolineato World Music Business quando ha dato la notizia dell'accordo con Spotify. Secondo quanto riferito dalla National Music Publishers Association a Variety, l'accordo "sembra" anche aumentare le percentuali di royalty. Il sito ha sottolineato ieri che la NMPA e altri avevano criticato Spotify per i cambiamenti dell'anno scorso. Questi avevano infatti portato a percentuali di royalty più basse per gli autori di canzoni, spingendo la NMPA a presentare un reclamo alla FTC. Anche Sony Music Publishing ha criticato le modifiche alle royalty di Spotify e ha persino preso in considerazione opzioni per contestarle.

Ad oggi non è chiaro se Sony o altri editori siano in trattative per accordi simili con l’azienda. Tuttavia, ciò potrebbe cambiare alla luce dell'accordo UMG, che Billboard nota essere il primo accordo diretto di Spotify con un editore musicale da quando è stato approvato il Music Modernization Act nel 2018.