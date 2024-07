Spotify piano Deluxe: audio di qualità superiore e funzioni avanzate

Spotify sta preparando un nuovo abbonamento che offrirà agli utenti un'esperienza di ascolto con qualità audio superiore e una serie di funzionalità avanzate rispetto al piano Premium attuale. La notizia è stata confermata dal CEO di Spotify, Daniel Ek, durante una recente chiamata sugli utili della società.

Il piano Deluxe dovrebbe avere un costo di circa 5 dollari in più rispetto all'abbonamento Premium standard, collocandosi tra i 17 e i 18 dollari al mese. Da tempo si parlava della possibilità di un abbonamento più costoso su Spotify, ma fino ad ora l'azienda aveva soltanto aumentato i prezzi del piano Premium esistente. Con questa nuova opzione, Spotify sembra rispondere alle richieste degli utenti che desiderano una qualità audio superiore e maggiori funzionalità.

I principali concorrenti di Spotify, come Apple Music e Amazon Music, offrono già piani con audio lossless a prezzi simili al Premium di Spotify. L'introduzione del piano Deluxe potrebbe quindi rappresentare una strategia per restare competitivi sul mercato. Nonostante l'annuncio, Spotify non ha ancora fornito dettagli specifici su come il piano Deluxe sarà differenziato rispetto al Premium e come giustificherà il prezzo più elevato.

Spotify ha registrato un aumento di utenti attivi

Recentemente, Spotify ha registrato una crescita del 14% nel numero di utenti attivi mensili, raggiungendo i 626 milioni. Questa crescita dimostra la popolarità della piattaforma, ma per mantenere e incrementare la sua base di utenti, Spotify deve continuare a innovare e offrire servizi che soddisfino le esigenze di una clientela sempre più esigente.

Parallelamente all'annuncio del piano Deluxe, Spotify ha introdotto l'autenticazione a due fattori (2FA), una misura di sicurezza che richiede agli utenti di inserire un codice di verifica inviato via email per accedere ai propri account. Questa novità, pur essendo un passo importante per migliorare la sicurezza degli account, non è stata accolta con entusiasmo da tutti gli utenti, che hanno segnalato alcuni inconvenienti legati al processo di autenticazione.

L'introduzione del piano Deluxe, dunque, rappresenta un passo significativo per Spotify nella competizione con altri servizi di streaming musicale. Tuttavia, sarà cruciale vedere come l'azienda intende differenziare questa nuova offerta e se riuscirà a convincere gli utenti a optare per un abbonamento più costoso.