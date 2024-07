Spotify introduce una sezione dedicata ai commenti per i podcast

Spotify sta rendendo l'esperienza dei podcast più interattiva grazie all'introduzione dei commenti. Questa nuova funzionalità, disponibile per ora solo sulle app Android e iOS, permette agli utenti di lasciare opinioni e riflessioni sotto le puntate dei podcast che ascoltano.

La sezione commenti si trova alla fine di ogni episodio, consentendo agli utenti di scrivere e pubblicare commenti senza restrizioni particolari, se non quelle imposte dalle policy di Spotify. Gli ascoltatori possono anche reagire ai commenti degli altri, mettendo like, dislike o rispondendo. I commenti possono essere visualizzati in ordine cronologico o per rilevanza, offrendo una maggiore flessibilità nella lettura delle opinioni degli altri utenti.

I creatori di contenuti avranno il pieno controllo sui commenti pubblicati sui loro podcast. Potranno approvare o moderare i commenti per filtrare quelli offensivi o inappropriati prima della pubblicazione. Inoltre, avranno la possibilità di eliminare i commenti che non rispettano le policy di Spotify o che semplicemente non desiderano vedere sotto i loro episodi. Se non vogliono interazioni con gli utenti, i creatori possono disattivare completamente la sezione commenti.

L'introduzione della sezione commenti rappresenta un passo importante per Spotify, che punta a rendere la piattaforma più coinvolgente e interattiva per gli utenti. Secondo l'azienda, gli ascoltatori che interagiscono con le funzionalità interattive come domande e risposte e sondaggi hanno una probabilità quattro volte maggiore di tornare ad ascoltare contenuti dello stesso creatore.

Questo nuovo strumento offre ai creatori di podcast un'opportunità per connettersi meglio con il proprio pubblico e costruire una community attiva e partecipativa attorno ai loro contenuti.

Questa novità rappresenta solo l'inizio di un'esperienza podcast più interattiva su Spotify. Secondo Engadget, l'azienda sta lavorando a ulteriori aggiornamenti, che potrebbero includere funzionalità come chat live, sessioni di domande e risposte in tempo reale e molto altro ancora.