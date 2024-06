Spendi meno in vacanza: usa questa VPN per viaggiare risparmiando

Tra volo aereo e hotel sfori hai visto che sfori il budget destinato alla prossima vacanza estiva? No, non è ancora il momento di arrendersi e ridimensionare il proprio viaggio.

Per spendere meno, la soluzione più efficace è l'uso di una VPN, il servizio che consente di navigare in completo anonimato e simulare una connessione da un altro Paese per superare le restrizioni geografiche in primis ma anche per ottenere un considerevole risparmio sui prezzi dei biglietti aerei e dei soggiorni in albergho. Una delle migliori è NordVPN, punto di riferimento in Italia e all'estero, in offerta a 3,69 euro al mese per due anni invece di 8,29 euro grazie alla promozione dedicata alla primavera.

Come spendere meno in vacanza con una VPN

Una volta completata la sottoscrizione di una VPN, scarica l'app del fornitore scelto, effettua l'accesso con le tue credenziali e scegli un server VPN posizionato in una nazione dove il costo della vita è più basso rispetto all'Italia. A titolo di esempio, andrà bene un server situato in Paesi come Bulgaria, Romania e Ungheria.

Fatto questo, collegati al sito della compagnia aerea o al portale di confrono dei voli che usi per le tue ricerche: rispetto a prima noterai prezzi più convenienti, proprio perché il sistema crederà che sei connesso in uno dei Paesi citati qui sopra e non in Italia. Lo stesso discorso vale per gli hotel.

Quanto si risparmia? Le ultime stime parlando di un risparmio pari al 15-20%, quanto basta per spendere meno e avere magari un extra budget per un'altra attività.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,69 euro al mese, a cui si aggiungono tre mesi extra in regalo e una gift card fino a 50 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.