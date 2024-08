SPECIALE UFFICIO: Mouse da gaming con illuminazione e 6 pulsanti a soli 22€ su Amazon!

Se sei alla ricerca del mouse gaming perfetto che combini prestazioni elevate, design accattivante e personalizzazione completa, il Logitech G G203 LIGHTSYNC a soli 22,79€ è il dispositivo che fa per te.

Questo mouse gaming offre caratteristiche avanzate come l'illuminazione RGB personalizzabile, 6 pulsanti programmabili, un sensore ad alte prestazioni con tracciamento a 8.000 DPI, e un peso ridotto che garantisce agilità e velocità. Scopri perché il Logitech G G203 LIGHTSYNC è il miglior alleato per le tue sessioni di gioco.

Sensore da Gaming con tracciamento a 8.000 DPI: precisione e velocità

Il cuore di ogni mouse da gioco è il suo sensore, e il Logitech G G203 LIGHTSYNC non delude. Dotato di un sensore ottico avanzato con tracciamento a 8.000 DPI, garantisce movimenti precisi e reattivi che ti permetteranno di dominare qualsiasi situazione di gioco, dai riflessi più rapidi ai movimenti più fluidi. La sensibilità è completamente regolabile, consentendoti di passare da un’impostazione DPI all’altra in base al tipo di gioco o alle tue preferenze personali.

Il Logitech G G203 LIGHTSYNC è dotato di 6 pulsanti programmabili che puoi personalizzare attraverso il software Logitech G HUB. Assegna comandi specifici, macro complesse o funzioni personalizzate per ottenere un vantaggio tattico in ogni gioco. Che tu stia affrontando una missione in un FPS o comandando un esercito in un RTS, avere il pieno controllo a portata di clic può fare la differenza.

Non perdere l’opportunità di migliorare le tue prestazioni e vivere un’esperienza di gioco più intensa e coinvolgente con il Logitech G G203 LIGHTSYNC.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.