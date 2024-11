Sony PS5: la console MIGLIORE del mondo finalmente in sconto su eBay

Per i gamer incalliti, la nuova PS5 Console Pro da 2TB a soli 754,99€ con il codice promo PSPROTT24 è finalmente arrivata, ed è pronta a ridefinire il modo in cui viviamo i videogiochi.

Con un’incredibile memoria da 2TB, risoluzione 4K e refresh rate fino a 120Hz, questa console è la risposta a tutti i sogni dei videogiocatori più esigenti. Con 24 mesi di garanzia inclusi, hai anche la tranquillità di sapere che questo investimento sarà protetto.

Più potenza, più spazio: il cuore della PS5 Pro

Questa versione "Pro" della PS5 non è solo un aggiornamento della versione base, ma un vero e proprio potenziamento pensato per chi desidera spingere ogni limite. Con 2TB di memoria, non dovrai più scegliere quali giochi tenere installati: potrai avere tutti i tuoi titoli preferiti sempre pronti, insieme ai download e agli aggiornamenti più pesanti. Perfetto per chi ama avere accesso rapido all’intera libreria e non vuole perdere tempo con l’eliminazione e la reinstallazione dei giochi.

La PS5 Console Pro porta la qualità visiva a un nuovo livello. Con la risoluzione 4K abbinata a un refresh rate fino a 120Hz, ogni dettaglio sullo schermo diventa incredibilmente realistico e fluido. Immagina di immergerti in giochi di azione o avventura dove ogni movimento sembra più naturale e dove la tua reattività è supportata da una grafica che non ha nulla da invidiare al mondo reale. Questa console è perfetta per i gamer che giocano a titoli competitivi e per chi cerca un’esperienza visiva immersiva.

Se stai cercando un vero salto di qualità, questa è la console che fa per te. Acquista su eBay la nuova nuova PS5 Console Pro da 2TB a soli 754,99€