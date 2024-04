SOLO 33€ per Action Cam 4K per fare riprese mozzafiato! (70% di sconto)

Sei il fotoreport e videoreporter ufficiale di tutti i viaggi? Allora non puoi davvero perdere questa meravigliosa Action Cam 4K da 20MP della Exprotrek, che oggi ti costa solamente 33,84€ grazie allo sconto folle del 69%!

Tantissimi accessori compresi in un prezzo difficile da credere: videocamera, custodia, microfono esterno, batterie doppie, kit di montaggio, telecomando, supporto per il telaio della fotocamera, cavo USB e manuale operativo... sì, tutto questgo per soli 33,84€!

Con doppio display per riprese incredibili anche in modalità selfie

La action cam Exprotrek HERO 4K include una solida custodia impermeabile e molti accessori che la rendono resistente. Ideale per gli sport acquatici come il nuoto, le immersioni, il surf, ecc. Con una qualità video professionale 4K e 20MP per splendide foto e un obiettivo grandangolare da 170 gradi, non vti sfuggirà nessun dettaglio dello sfondo.

Con il telecomando potrai controllare completamente la tua fotocamera sportiva e catturare il mondo in un modo completamente nuovo. Basta scaricare l'app sul telefono o sul tablet e collegarsi. La portata della connettività WIFI è di 10 metri e si può facilmente connettere con vari dispositivi intelligenti. Inoltre, il display LCD touchscreen da 2 pollici rende il controllo di questa piccola e potente action camera più facile che mai.

Approfitta dello sconto incredibile del 67% per questa Action Cam 4K da portare ovunque e che pagherai solamente 33,84€ su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.