SOLO 14€ per il Saturimetro professionale da dito: non lasciartelo sfuggire!

La tua salute deve sempre essere monitorata, e da qualche anno ormai in ogni casa non può di certo mancare un ottimo saturimetro! Questo della Gima Oxy-2 da dito portatile crolla del 60% e oggi lo paghi solamente 14,10€. Non a caso è fra i più venduti della sua categoria su Amazon!

Se gli anni trascorsi ci hanno insegnato qualcosa di prezioso, è proprio a salvaguardare il nostro benessere. Tenere in casa un saturimetro e pulsoximetro da dito offre una soluzione professionale per monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue e il battito cardiaco in modo rapido e affidabile.

Monitoraggio preciso e affidabile

Il Gima SATURIMETRO OXY-2 utilizza una tecnologia avanzata per fornire letture accurate della saturazione di ossigeno nel sangue e del battito cardiaco in pochi secondi. Con il suo design ergonomico e il sensore di alta qualità, è in grado di offrire risultati affidabili anche nelle condizioni più impegnative. Questo lo rende ideale per l'uso domestico, ma anche per professionisti della salute come medici, infermieri e soccorritori.

Per garantire una maggiore sicurezza e tranquillità, il Gima SATURIMETRO OXY-2 è dotato di allarmi visivi e acustici che avvertono in caso di anomalie nelle letture. Questo è particolarmente utile per coloro che possono essere a rischio di ipossia o di altre condizioni cardiopolmonari. Gli allarmi possono essere personalizzati secondo le preferenze dell'utente, garantendo un monitoraggio personalizzato e accurato della propria salute.

Che tu sia un professionista della salute o semplicemente una persona attenta alla propria salute, il Gima SATURIMETRO OXY-2 a soli 14,10€ è un investimento prezioso per il tuo benessere a lungo termine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.