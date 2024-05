SOLO 13€ per illuminare a giorno il tuo giardino con le lampade solari su Amazon!

Arrivano le sere d'estate, e con loro la voglia di trascorrere più tempo possibile nel proprio giardino godendo della leggera brezza estiva: quale miglior occasione per acquistare a soli 13,89€ l'ecologica e versatile Lampe Solaire Exterieur 113 LED?

Questi faretti solari a LED offrono una luminosità straordinaria, un'ampia gamma di funzioni e un design resistente alle intemperie, rendendoli ideali per qualsiasi ambiente esterno.

Tutta l'illuminazione che vuoi risparmiando energia

Queste lampade sono dotate di 113 LED ultra-luminosi, che forniscono un'illuminazione potente e uniforme, ideale per illuminare giardini, cortili, vialetti e altre aree esterne. Con una batteria ricaricabile da 2200 mAh, garantiscono una lunga durata di illuminazione dopo il tramonto, riducendo la necessità di manutenzione frequente. Utilizzando l'energia solare, queste lampade riducono significativamente i costi energetici e contribuiscono alla sostenibilità ambientale.

I faretti offrono tre modalità di illuminazione. La modalità luce piena accende la luce alla massima intensità quando viene rilevato un movimento, la modalità dimmer mantiene la luce fioca durante la notte e si illumina completamente solo quando rileva un movimento, e la modalità luce costante mantiene la luce accesa a una luminosità costante per un periodo di tempo predefinito. Il sensore di movimento integrato rileva il movimento fino a 8 metri di distanza, attivando immediatamente la luce per garantire sicurezza e praticità.

Per soli 13,89€, i faretti LED rappresentano una scelta eccellente per chi desidera combinare efficienza energetica, facilità d'uso e prestazioni elevate in una soluzione di illuminazione esterna.

