Social network: introdotta l'età minima in Australia, ecco i dettagli

L'Australia sta per introdurre una misura legislativa controversa riguardante l'accesso dei minori ai social network. La nuova legge, che dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell’anno, stabilirà un’età minima obbligatoria per l'uso dei social media, fissata tra i 14 e i 16 anni. Questa decisione mira a contrastare gli effetti negativi associati all’uso eccessivo dei dispositivi elettronici e a promuovere esperienze di vita più reali e meno virtuali.

Il primo ministro Anthony Albanese ha espresso l’importanza di staccarsi dagli schermi e riscoprire attività all'aperto, come il gioco sui campi da calcio. "Vogliamo che i nostri bambini siano impegnati in attività fisiche e sociali, non fissati sui telefoni", ha dichiarato Albanese.

Come determinare l'età d'accesso ai social

Per determinare l’età precisa per l’accesso ai social network, il governo australiano avvierà nei prossimi mesi una serie di test per valutare l'efficacia dei metodi di verifica dell'età. Questa misura riflette una crescente preoccupazione riguardo all'impatto negativo dei social media sulla salute mentale, sulle relazioni sociali e sullo sviluppo cognitivo dei giovani. L’esposizione continua a contenuti inappropriati e la dipendenza dalla rete possono portare a problemi come ansia, depressione e isolamento sociale.

La decisione ha generato reazioni diverse. Molti genitori e educatori accolgono con favore la legge, vedendola come una necessaria protezione per i bambini dai pericoli del mondo digitale. Tuttavia, alcuni esperti e difensori dei diritti dei minori sollevano preoccupazioni sul rischio di limitare la libertà di espressione e l'accesso all'informazione per i giovani.

Questo dibattito sull’età minima per l’uso dei social media è aperto anche in altri Paesi, ma l’Australia si distingue per aver proposto una soluzione concreta a un problema sempre più rilevante. La legge australiana potrebbe influenzare il dibattito globale e incoraggiare altre nazioni a prendere provvedimenti simili per affrontare i rischi associati all’uso dei social network tra i più giovani.