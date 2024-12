SnapChat: nuovo programma di monetizzazione per i creators

Snapchat ha annunciato un nuovo programma di monetizzazione dedicato ai creatori di contenuti, con l’obiettivo di rendere più semplice per loro guadagnare attraverso la piattaforma. La principale novità riguarda l’inserimento di annunci pubblicitari sia nelle Storie che nei video più lunghi pubblicati su Spotlight. Per chi non lo sapesse, le Storie sono brevi contenuti temporanei condivisi dagli utenti, mentre Spotlight è uno spazio dedicato ai video generati dalla community e presentati a un pubblico più vasto.

Con una crescita del 25% delle visualizzazioni di Spotlight rispetto all'anno precedente, Snapchat punta a offrire ai creatori un’opportunità ancora più grande per monetizzare il proprio lavoro. A partire dal 1° febbraio 2025, sarà possibile inserire annunci pubblicitari nei video di Spotlight che superano un minuto di durata, ampliando così le modalità con cui i creator possono generare entrate.

I requisiti per aderire a questo programma

Per poter aderire a questo programma, i creatori dovranno soddisfare alcuni requisiti specifici. Ecco i principali criteri:

Avere almeno 50.000 follower .

. Pubblicare almeno 25 contenuti al mese , tra Storie Salvate e Spotlight.

, tra Storie Salvate e Spotlight. Essere attivi su Spotlight o Storie Pubbliche per almeno 10 giorni negli ultimi 28 .

. Raggiungere uno dei seguenti risultati nello stesso periodo di 28 giorni: 10 milioni di visualizzazioni Snap, 1 milione di visualizzazioni su Spotlight o accumulare 12.000 ore di tempo di visione.

I creator che soddisfano queste condizioni potrebbero ricevere un invito a partecipare al programma, aprendo così nuove strade per monetizzare il proprio impegno e i propri contenuti. Questa iniziativa rappresenta una svolta significativa, poiché fornisce linee guida chiare per raggiungere i requisiti richiesti e ottenere compensi attraverso la piattaforma.

Negli ultimi mesi, Snapchat ha intensificato gli sforzi per coinvolgere e supportare la sua community di creatori. Il numero di utenti che condividono contenuti pubblici è triplicato, mentre oltre 500 milioni di persone guardano regolarmente i video pubblicati su Spotlight. Questo dimostra l’enorme potenziale della piattaforma e l’importanza dei creatori di contenuti nel suo ecosistema in continua crescita.