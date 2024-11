Snapchat introduce nuove funzioni per il controllo dei genitori

Snapchat ha introdotto nuove funzionalità nella sezione "Family Center" per semplificare il monitoraggio della posizione dei figli adolescenti da parte dei genitori. La piattaforma, famosa inizialmente per i suoi contenuti effimeri, ha ampliato le sue opzioni nel tempo, integrando strumenti basati sulla geolocalizzazione.

Ora, con le nuove modifiche, i genitori avranno la possibilità di ottenere una supervisione più dettagliata delle attività dei loro figli attraverso l'applicazione. Tra le novità previste, vi è la possibilità per i genitori di richiedere direttamente la posizione in tempo reale dei figli, così come gli adolescenti potranno fare lo stesso con i genitori.

Questo controllo si estende anche alla visibilità di con chi i ragazzi condividono la loro posizione, permettendo ai genitori di avere una panoramica più chiara delle impostazioni di condivisione della localizzazione. Tutto ciò avverrà nel rispetto della privacy, poiché sarà possibile utilizzare queste funzionalità solo se entrambe le parti decidono di attivarle.

Delle novità in grado di migliorare il livello di sicurezza

Inoltre, Snapchat sta introducendo opzioni simili a quelle di app di tracciamento come Life360. Una di queste è la possibilità di impostare notifiche automatiche che avvisano i membri della famiglia quando un utente arriva o lascia un luogo specifico, come casa o scuola. Questo tipo di avvisi aiuta a migliorare la sicurezza, consentendo di monitorare in modo discreto gli spostamenti degli adolescenti e offrire un ulteriore livello di protezione.

Un altro aspetto importante riguarda il controllo sulla privacy. Snapchat ha aggiunto un promemoria per invitare gli utenti a rivedere le loro impostazioni di condivisione della posizione ogni volta che aggiungono un nuovo amico. Questo promemoria mira a sensibilizzare gli adolescenti sull'importanza di gestire con attenzione a chi condividono la loro posizione, evitando di rendere pubblici dati sensibili a tutta la lista di amici.

Queste nuove funzionalità saranno rese disponibili nelle prossime settimane e rappresentano un passo significativo verso un utilizzo più consapevole e sicuro dell'applicazione. Il focus di Snapchat è ora orientato a offrire strumenti utili per le famiglie, consentendo ai genitori di monitorare meglio i propri figli e garantire che utilizzino l'app in modo sicuro e controllato.