Smartwatch Ticwatch Pro 5: in DOPPIA OFFERTA con ribasso di prezzo e Coupon!

Il limite più grande che ci divide da prodotti tecnologici di grande qualità è spesso il prezzo, soprattutto per oggetti come cellulari, console o Smartwatch. Proprio questi ultimi sono qualcosa in grado di aiutarci praticamente in tutti i momenti della giornata. Ebbene, oggi però il prezzo sarà più basso! Con lo sconto su Amazon puoi acquistare niente meno che il Ticwatch Pro 5.

Infatti da oggi puoi acquistare su Amazon in doppia offerta lo Smartwatch Ticwatch Pro 5 a soli 264€ con il ribasso di prezzo coupon di dicembre! Un'occasione che ti farà risparmiare in totale la bellezza di 105€ sul prezzo originale!

Un DRAGO al tuo polso!

Il TicWatch Pro 5 smartwatch è il primo ad avere la piattaforma wearable Snapdragon W5+ Gen 1 e l'ultima versione di Wear OS di Google. Questo ti garantisce prestazioni e connettività più veloci e fluide.

Inoltre lo smartwatch TicWatch Pro 5 integra ingegnosamente un display ultra basso altamente efficiente, su uno straordinario display OLED. Infine possiede una memoria RAM da 2 GB e ROM da 32 GB, e con La tecnologia di visualizzazione a doppio strato potrai contare su un'incredibile durata della batteria di 80 ore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.