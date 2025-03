Sky WiFi + TV + Calcio a soli 35,80€: ora risparmi oltre 30€ al mese

Se cerchi una soluzione completa per connetterti, rilassarti e seguire la tua squadra del cuore, Sky ha pensato a un’offerta che mette insieme connessione internet veloce, intrattenimento di qualità e tutto il meglio del calcio italiano.

Il pacchetto include WiFi Plus, TV e Calcio a un prezzo eccezionale: 35,80€ al mese per 18 mesi, invece dei 67,90 euro di listino. Un risparmio mensile di oltre 30 euro. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio cosa include questa straordinaria promozione (che non durerà molto).

Tutti i vantaggi dell'offerta di Sky

Con Sky WiFi Plus avrai una connessione stabile e performante, basata su rete 100% in fibra ottica FTTH, perfetta per streaming, smart working e gaming senza interruzioni. Il servizio include modem incluso e assistenza tecnica specializzata.

Il piano comprende poi Sky TV, che porta a casa tua le serie Original, i grandi documentari, gli show più amati e una vasta selezione di contenuti on demand. Con l’aggiunta di Sky Calcio, potrai seguire tutte le partite della Serie A TIM trasmesse da Sky, oltre ai principali campionati europei e a un’ampia copertura del mondo calcistico.

Tutti i contenuti saranno visibili inoltre tramite Sky Q via internet, senza bisogno di parabola: basta una connessione e sei pronto a guardare i tuoi programmi preferiti su qualsiasi dispositivo, anche in mobilità.

L’offerta è disponibile per nuovi clienti e ha una durata minima di 18 mesi. L’attivazione ha un costo una tantum di 19 euro. Al termine del periodo promozionale, i singoli servizi torneranno alle tariffe standard, ma puoi decidere in qualsiasi momento se modificare o interrompere l’abbonamento.

Una proposta perfetta per chi vuole unire internet veloce, grande calcio e intrattenimento in un’unica offerta conveniente. Per aderire, basta visitare il sito ufficiale di Sky.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.