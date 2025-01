Signal permette di sincronizzare vecchie chat su nuovi dispositivi

Signal sta finalmente aggiungendo una nuova funzionalità molto utile. Questa consente agli utenti di sincronizzare la vecchia cronologia dei messaggi dai loro dispositivi iOS o Android primari a dispositivi appena collegati come desktop e iPad. Il processo di trasferimento è completamente crittografato end-to-end, garantendo la privacy e la sicurezza dei dati. La piattaforma utilizzerà un passaggio di verifica del codice QR per garantire che l'azione sia autorizzata. Come riportato dall’azienda: "Le prossime versioni beta di Signal introdurranno anche l'opzione di trasferire i tuoi messaggi e contenuti multimediali quando colleghi il tuo dispositivo Signal principale a un nuovo desktop o iPad. Invece di ripartire da zero e vedere comparire solo i nuovi messaggi, puoi scegliere di portare con te le tue chat e i tuoi ultimi 45 giorni di contenuti multimediali. Oppure puoi scegliere di non farlo".

Il modello operativo di Signal impone che tutti i messaggi siano crittografati end-to-end. Inoltre, tutte le comunicazioni degli utenti sono archiviate localmente sui loro dispositivi, non sui server della piattaforma. Poiché ogni dispositivo collegato ha chiavi di crittografia univoche, i messaggi non possono essere praticamente trasferiti ai nuovi dispositivi collegati. Gli ingegneri di Signal hanno ideato un nuovo meccanismo che risolve questo problema creando un archivio crittografato dei messaggi passati sul dispositivo principale e trasferendolo al nuovo dispositivo collegato utilizzando una chiave AES monouso a 256 bit. Gli utenti possono avviare il processo generando un codice QR sul nuovo dispositivo collegato e scansionandolo dal loro dispositivo principale. In questo modo verrà creato un "indirizzo di provisioning" sicuro per ricevere dati crittografati.

Signal: come avviene il trasferimento dei messaggi crittografati

Prima che inizi il trasferimento dell'archivio, viene inviato un messaggio di provisioning al nuovo dispositivo, che viene crittografato con la chiave pubblica del codice QR. Il messaggio contiene informazioni condivise dell’account, una chiave di crittografia monouso per decrittografare l'archivio contenente la cronologia dei messaggi e prove crittografiche di collegamento account legittimo per il nuovo dispositivo. L'archivio include messaggi di testo, sticker, cronologia delle chiamate, aggiornamenti di gruppo, citazioni, reazioni e ricevute di consegna e lettura. Il trasferimento dell'archivio avviene tramite un canale diretto tra i dispositivi, con i server Signal che agiscono solo come relay temporaneo. I file multimediali (immagini, video, documenti) non sono inclusi nell'archivio. Al contrario, vengono inoltrati i link agli allegati archiviati in forma crittografata sui server Signal.

Ai media si applica un limite di 45 giorni, poiché Signal elimina automaticamente dai suoi server tutto ciò che è più vecchio di quella data. Signal afferma che sta valutando di estendere il periodo di conservazione dei media oltre i 45 giorni, ma il limite è valido per ora. Oltre a prolungare ulteriormente il periodo di conservazione, Signal afferma che il suo nuovo sistema di archiviazione dei messaggi sicuro fungerà auspicabilmente da base per lo sviluppo di meccanismi di ripristino dei messaggi per gli utenti che hanno perso o danneggiato i loro telefoni. Coloro che desiderano partecipare al test della nuova funzionalità e aiutare gli ingegneri di Signal a eliminare eventuali bug nel processo possono farlo installando Signal Beta.